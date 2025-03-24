最快9月普發現金1萬元？ 主計長陳淑姿：不可能

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（中央社記者蘇思云台北24日電）國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提案修正預算法，媒體今天報導最快9月可能普發現金1萬元。主計總處主計長陳淑姿今天表示，目前正在執行114年度預算，不可能9月發現金，115年預算還在籌編中。

立法院財政委員會今天邀請陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。立法院今天也預計審查委員王鴻薇等26人、委員林德福等20人、委員賴士葆等20人分別擬具「預算法增訂第八十一條之一條文草案」等3案。

民進黨立委李坤城詢問，媒體今天報導以主計總處報告推估，主計總處預計114年8月底送出，115年中央總預算案與附屬單位及綜計表供立法院審議，代表普發現金1萬元最快9月就可領到，是否真有此事。

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陳淑姿表示，沒有這樣說，是否要普發現金需要由行政院長決定，她認為預算法修正把普發現金常態化並不可行，建議不要這樣修正。普發現金常態化會失去彈性，過去有普發現金是針對特殊目的，訂出特別條例執行，特別條例經立法院審查通過後才會編列預算。

至於是否可能9月領1萬元，陳淑姿表示，目前就在執行114年度預算了，不可能9月發現金，115年預算還在籌編中。（編輯：翟思嘉）1140324