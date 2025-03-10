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國民黨主張普發現金1萬元 賴士葆估最快8月可發放

2025/3/10 13:49（3/10 14:12 更新）
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立法院財政委員會10日舉行「稅收超徵還稅於民」公聽會，國民黨籍召委賴士葆問，特別條例通過後最快何時可發放現金；主計總處主計長陳淑姿說，至少要3個月以上。中央社記者陳俊華攝 114年3月10日
立法院財政委員會10日舉行「稅收超徵還稅於民」公聽會，國民黨籍召委賴士葆問，特別條例通過後最快何時可發放現金；主計總處主計長陳淑姿說，至少要3個月以上。中央社記者陳俊華攝 114年3月10日
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（中央社記者陳俊華台北10日電）國民黨主張普發現金1萬元，立法院財政委員會今天舉行公聽會。國民黨立委賴士葆推估，如果「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」5月能三讀，最快8月就可普發現金。

去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。立法院財政委員會今天召開「稅收超徵還稅於民」公聽會。

國民黨立委、財政委員會召委賴士葆問，是否不會反對發1萬元的特別條例；行政院主計總處主計長陳淑姿說，這不是她反對，而是行政院要針對政策做決定，需要通盤考量，並跟行政院報備，不是她可以單獨決定。

賴士葆說，因為藍營占多數，所以特別條例在正常情況下一定會通過，如果真的要發現金，從條例通過到發錢需要多久時間；陳淑姿表示，至少要3個月以上。賴士葆推估，如果條例5月通過，差不多是8月、9月可以發放，而陳淑姿僅點頭，並未回答。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗說，上次政府發放現金6000元，他認為是錯的，難道還要繼續錯下去；稅捐稽徵有稽徵成本，還要退給民眾有點奇怪，繳稅就是要讓國家機器運作，「不用還錢給我的」，如果真的要給小確幸，5月可以少收一點稅，不用來來回回。

政治大學財政學系教授兼系主任陳國樑表示，稅收超徵不代表政府財政有餘裕，特別條例是財政紀律的破口，近年特別預算常態化，蔡政府因超徵而普發現金，是打開潘朵拉的盒子，難以收拾。普發現金是擴張性的財政政策，是編更多預算、花更多錢；如果稅收短徵的話，人民是不是要繳第二次稅。

政治大學經濟學系兼任教授林祖嘉說，政府對財政收支應該有精準估計，尤其有AI、大數據，應該不難。去年超徵5283億元，除了把一部分錢拿去還債，直接還稅於民、經濟成長果實讓全民共享，其實是可以做的，過去有很多次經驗，「發放1萬元其實不是很過分」。

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淡江大學財務金融學系教授聶建中說，納稅人是全民大股東，還稅於民要合情、合理、合法，優先以超徵稅收發放現金，剩餘資金再用於償還國債，是合理的；如果要機制化的話，建議分配比率可以7成還稅於民、3成用來還債。

中山大學政治經濟學系教授張其祿表示，普發現金也不是不對，建議可將部分超徵稅收普發現金，但仍可納入排富機制，以維社會公平；另外也要償還公共債務，除非有餘裕再投入公共建設，並提高編列預算準確性，避免持續大額超徵。（編輯：蘇志宗）1140310

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