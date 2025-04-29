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廖偉翔提普發現金 卓榮泰：承平時代可考量

2025/4/29 11:46（4/29 12:46 更新）
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國民黨立委廖偉翔29日質詢時建議，可透過普發現金方式刺激消費。行政院長卓榮泰（右）表示，在承平時代，普發現金也許是一個考量方式，但今天是國際大型經貿情勢改變，須用舉國力量做整體國家整體的開發建設。左為經濟部長郭智輝。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
國民黨立委廖偉翔29日質詢時建議，可透過普發現金方式刺激消費。行政院長卓榮泰（右）表示，在承平時代，普發現金也許是一個考量方式，但今天是國際大型經貿情勢改變，須用舉國力量做整體國家整體的開發建設。左為經濟部長郭智輝。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨立委廖偉翔今天質詢時建議，可透過普發現金方式刺激消費。行政院長卓榮泰表示，在承平時代，普發現金也許是一個考量方式，但今天是國際大型經貿情勢改變，須用舉國力量做整體國家整體的開發建設。

為因應美國關稅衝擊，行政院會日前通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。廖偉翔今天上午在立法院總質詢時詢問，在產業部分，預算從880億元提升至930億元，是否足夠，建議可給產業更多幫助，例如預算能增加至1980億元。

卓榮泰表示，不會對各行業、產業有疏忽，總統賴清德到過台中，他自己到過彰化，跟業者都有座談，政府了解需求，他一直認為草案中編列對台電1000億元的挹注，那就是協助產業，能夠穩定物價與電費。

廖偉翔提到，如何擴大內需來幫助台灣的消費，他認為可透過普發現金的方式，來刺激消費。

卓榮泰回應，普發現金在台灣過去有用過，他認為在一個比較承平的時代，沒有因應國際很大巨變時，用普發現金也許是一個考量的方式；但今天是面對國際大的經貿情勢改變，政府必須用舉國力量做整體國家整體的開發建設，對弱勢、產業全力協助，這樣才能達到目的。

廖偉翔表示，希望卓榮泰能再好好思考，普發現金是擴大內需與消費，能刺激經濟或減緩經濟衰退的好方法，也能直接普惠到全民。

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此外，廖偉翔詢問，台灣是否有辦法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。卓榮泰說明，每個國家因應不同階段的危機與情勢，都有其解決方式，台灣的國際政治地位特殊，若能多加入多邊經濟組織，對台灣是好的，所以加入CPTPP一直是努力方向。

廖偉翔追問，台灣能否加入CPTPP，政府準備的如何。卓榮泰回應，最難的就是所有會員的一致性，因為當中一定有人會有不同意見，要達成高度共識是最難的。（編輯：林克倫、張若瑤）1140429

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