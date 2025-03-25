民眾黨團提超徵稅收條例 主張優先還債發現金6000元

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（中央社記者郭建伸台北25日電）國民黨立委提案修正預算法，欲將普發現金法制化。民眾黨立法院黨團今天提出「因應通膨強化社會韌性特別條例」草案，明定超徵稅收用於普發現金新台幣6000元、撥補健保，並用於還債，健全國家財政。

立法院財政委員會24日初審通過預算法增訂第81條之1條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%，或超徵3000億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。

民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意人民要當家」記者會。

黃國昌表示，民進黨政府過去幾年不斷宣傳國庫連年賸餘、財政最佳，但這是粉飾財報後的謊言，宣傳圖卡未將特別條例舉債算入，而國債不斷攀升，目前已接近6兆元。

黃國昌指出，所謂賸餘其實都來自於政府向民眾超徵，民進黨政府刻意低估歲入數額，不僅美化財報更趁火打劫，在民眾身上拔毛；政府稅收增加遠超過經濟成長率2倍，意味經濟成長的果實被政府以超過2倍的比率徵收，這無疑加重民眾生活負擔。

黃國昌說明，民眾黨團經過精算、參酌專家學者意見與民意，提出「因應通膨強化社會韌性特別條例」草案，明定將超徵稅收優先償還國債，其次為強化社會韌性，則用於撥補健保，使健保永續；最後則用於全民普發現金6000元。

民眾黨團副總召張啓楷表示，國民黨立委提案普發1萬元，民眾黨團經過精算，認為錢可能不足，因此主張普發6000元；至於民進黨政府則是一毛不拔，不僅超徵也沒還債。

媒體詢問，民眾黨團提出黨團版本，是否意味不支持國民黨立委普發1萬元的提案。黃國昌回應，黨團將把特別條例草案提交逕付二讀，盼併案協商，民眾黨團將秉持開放態度，與各政黨及行政部門協商。

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此外，主計總處主計長陳淑姿昨天表示，目前正在執行114年度預算，不可能9月發現金，115年預算還在籌編中，且立委透過修正預算法把普發現金常態化並不可行，將失去彈性。媒體詢問如何看待。

黃國昌強調，陳淑姿的發言丟人現眼，超徵不法制化，難道主計長贊成行政部門恣意隨便化嗎，由主計長講出這般言論已經失格。（編輯：張若瑤）1140325