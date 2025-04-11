藍提擴大紓困普發現金 卓榮泰：歡迎大家討論

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（中央社記者王揚宇台北11日電）因應美國關稅衝擊，國民黨主張擴大補助規模至2000億元，同時普發現金。行政院長卓榮泰今天受訪說，以國家財政與人民需求為出發點，歡迎大家討論。

因應美國對等關稅，國民黨主席朱立倫與藍營縣市長提出4項聯合對策，包括紓困優先、預算規模擴大至新台幣2000億元及每人普發1萬元等。

立法院下午邀請卓榮泰針對美國關稅政策因應作為專案報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體訪問，回應國民黨主張。

卓榮泰說，對的事情大家可以一起談，但是要以國家財政跟人民需求做出發點，歡迎大家討論。

此外，總統賴清德日前宣布由行政院副院長鄭麗君領軍對等關稅談判小組，今天專案報告開始前，媒體未見鄭麗君到場，詢問卓榮泰，鄭麗君是否準備出發去美國談判。媒體結束訪問後，鄭麗君剛好到場，卓榮泰對媒體說，「你們最想見的人來了 」。不過鄭麗君未回應媒體提問。

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美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，9日起針對全球180個國家加徵10%至50%不等的對等關稅，其中台灣遭加徵32%關稅。不過美東時間9日下午，美國宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天。

因應美國關稅新政，行政院會10日通過新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，預計透過外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等多項措施，協助受衝擊的工業、農業及其他產業，申請辦法14日公布。（編輯：萬淑彰）1140411