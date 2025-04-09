張善政提超徵稅收因應美關稅 蔣萬安：北市逾30億元願助產業勞工

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）因應美國對台課徵32%關稅，桃園市長張善政建議中央將去年超徵的稅收用於紓困，台北市長蔣萬安對此表達支持，並表示願將台北市去年超徵的新台幣30多億元拿出來協助產業及勞工。

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政及新北市長侯友宜今天召開「因應美國關稅議題會議」，並在會後共同接受媒體聯訪。

對於新台幣5283億元超徵稅收用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組等主張，張善政說明，是考量關稅影響出現後，政府今、明年的稅收可能都不會太好，若撥用年度預算紓困，勢必壓縮到其他支出項目，他不樂見。

他指出，相較之下，超徵稅款是已經在手上可運用的，他不認為一定要全部都用在紓困上，金額可以邊做邊調整，若能從其他管道籌措經費也支持，重點是應避免壓縮到明年預算。

媒體詢問另3名市長，是否支持將超徵稅收用於紓困。蔣萬安表示，中央已提出新增880億元預算以因應關稅衝擊，他認為應該不夠，因為美國接下來可能還會針對半導體、藥品課徵下一波關稅，所以他支持張善政的主張，政府應好好思考超徵稅收如何運用，幫助受高關稅衝擊的產業及勞工。

蔣萬安指出，只要是能夠協助這次受到高關稅衝擊的產業及勞工，台北市去年超徵的30多億元稅收也願意拿出來協助。

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侯友宜說，許多產業及人民都認為880億元不夠，所以最重要的是行動快速、明確，該補助的快補助，讓產業受到影響降到最低。謝國樑則未表示看法。

此外，媒體詢問，是否擔心美國對進口藥品課稅衝擊健保制度。張善政表示，美國賣過來的藥應該不會受影響，但若是自台灣出口原料、美國製造再賣回來，價格就會上漲，建議中央以智慧因應，例如運用新科技幫助人民及早發現疾病，就能省下很多醫療費用。（編輯：蕭博文）1140409