卓榮泰：盼4100億特別條例完整過關 普發現金萬萬不得

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（中央社記者賴于榛台北3日電）立法院下午將協商新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例等案，行政院長卓榮泰今天說，特別條例強化國土防衛韌性部分共1500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力，在野若想以普發現金取而代之是萬萬不得，也付不起這個責任。

立法院長韓國瑜下午將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。特別條例匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電、強化國土防衛韌性等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指出，強化國土安全韌性匡列1500億元，用於軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升、指管系統韌性及資安防護擴充、軍民共同圖像系統監偵能力、作戰區通資基礎設備提升、網傳作業設備缺裝補充、重要防護設施改善、增添無人載具等，就是要提升國家韌性、強化國土防衛能力。

卓榮泰說，政府預算都是一體，國家安全網不能有所缺漏，國會目前有聲音要用普發現金取代國土安全韌性的1500億元以及補助台電的1000億元，這萬萬不得，因為這形同把民生物資和國土安全等政府該維護的部分，轉嫁到國人身上。

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卓榮泰表示，每個人拿到的現金無法積沙成塔，只普發現金將導致政府效率變慢，且對產業支持力道、維護國安、防災能力、關鍵基礎設施維護、農糧安全儲備、資通訊安全維護等的力道都會變小，在野黨若這麼做，恐怕也負不起相關責任，也是再次掏空國庫、耗損國力，導致國土安全韌性不足。

他呼籲，國會要以4100億元整體精神做考量，儘速通過，政府也會據此編列特別預算，發揮全面性安全網效果。（編輯：楊凱翔）1140703