卓榮泰：國土韌性1500億元預算 不容打折

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（中央社記者沈如峰基隆20日電）行政院長卓榮泰今天在基隆視察海巡單位時指出，國土韌性新台幣1500億元預算不應打折，因為這是整體性、橫向聯繫的規劃，若有不足都會產生台灣防線的危險，呼籲在野支持。

民進黨發言人吳崢19日表示，立法院將審議行政院所提強化國土安全韌性特別條例草案，其中包含國土韌性新台幣1500億元預算，但藍白立委對此皆表達反對，還企圖改成普發現金。

卓榮泰下午前往位在基隆市的海巡署北部分署第二巡防區指揮部時指出，工欲善其事、必先利其器，海巡單位必須要有精良的裝備，以提升能力。國土韌性1500億元預算這部分，拜託立法院支持。

他表示，其他產業或許可以討價還價，行政院也會爭取，但國土韌性1500億元預算這部分，不應打折扣，因為這個是一個整體性的規劃，而且是跨年度的規劃，而且是整個橫向聯繫的規劃，若有一個地方不足都會讓台灣整個防線產生不可預知的危險。

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卓榮泰指出，希望國土韌性1500億元預算能如數完成，包括海洋委員會所提的強化岸海偵測及偵蒐能力、加強艦艇數量等，當中無人載具正是國家需要強力發展的目標。

他表示，大家都知道無人載具、無人工具的運用與破壞性，國家一方面要加強防備能力，一方面也要增加無人載具研發自製與生產能力，形成海空一體，強化未來國家疆域與國土安全。（編輯：戴光育）1140620