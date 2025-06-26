若台電未獲千億補貼電價漲5%？經部：9月審議會決議

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（中央社記者劉千綾台北26日電）媒體報導，若台電無法獲得千億撥補，10月電價漲幅估5%。經濟部次長賴建信表示，會依照9月電價費率審議會決議電價是否調整；近期中東情勢不穩定，經濟部已成立緊急應變小組，每晚召開會議，掌握分析各種能源價格情境。

因應川普2.0貿易政策衝擊，行政院已送出匡列新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1000億元預計用於撥補台電。

媒體今天報導，經濟部長郭智輝表示，若撥補台電1000億元最終無法獲得立法院同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由。經濟部內部透露，如果沒有千億補貼，10月電價將提出調漲5%方案，民生與工業共1450萬戶全都要調。

賴建信今天出席「小水力發電廉政平臺合作備忘錄簽署暨宣導座談會」受訪表示，已建立電價費率審議會機制，各界的想法將在會前會、電價費率審議會進行討論和判斷，經濟部會依照電價費率審議會決議電價是否調整。

賴建信強調，經濟部上半年、下半年舉行電價費率審議會，決定未來幾個月的電價調整，審議會的專家也會納入社會各界的聲音做綜合評估。

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賴建信指出，近期中東情勢不穩定，經濟部已成立緊急應變小組，針對不同的能源價格情境進行推估，以伊戰事爆發後，應變小組每晚召開會議，掌握國際情勢發展，以及各類能源供給的穩定性和儲備能量。

水價方面，賴建信指出，台水公司、水利署還在盤點台水經營各面向狀況，他尚未收到水價檢討報告。（編輯：潘羿菁）1140626