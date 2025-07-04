普發現金暫緩 藍：關稅協商確定 再處理特別條例

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（中央社記者王承中台北4日電）藍白主張4100億元特別條例應納入普發現金，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，原訂本次院會處理，但美國與越南的關稅協商已經出爐，所以在野黨團達成共識，待台美關稅協商塵埃落定後，聽取各產業所受的衝擊，再來處理比較妥適。

朝野黨團昨天協商4100億元特別條例，藍白主張超徵稅收應還財於民、普發現金，並抨擊撥補台電是灌水偷渡，但民進黨團主張維持政院版。由於朝野無共識，立法院長韓國瑜裁示交院會處理。外界關注此案是否今天闖關。

國民黨立法院黨團上午召開黨團大會，黨團書記長王鴻薇會後轉述表示，本來這次立法院會準備處理攸關普發現金新台幣1萬元的4100億元特別條例，但這兩天越南跟美國的關稅協商已經出爐，結果讓人很擔心。

王鴻薇指出，因為越南對美國是完全開放市場且零關稅，但是越南出口的商品卻要被美國課徵20%關稅。對台灣來講，可能最快在下週，台美的關稅協商也會公開，如果按照越南模式，擔心對台灣的衝擊難以想象。

王鴻薇表示，國民黨團認為4100億元特別條例，最主要是針對美國貿易戰對台灣產生的影響，所以應該要等到台美關稅協商比較明確的輪廓出來再處理，也許到時候可能4100億元還不夠。所以這次院會暫時先不處理，待台美關稅協商正式塵埃落定，廣泛聽取各產業所受到的衝擊，再來處理比較妥適。

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王鴻薇說，目前為止，國民黨團提出的是普發現金1萬元，民眾黨團是6000元，這部分兩黨還沒有完全達成共識，但對於在台美關稅協商確定後，再處理4100億元特別條例，兩黨達成一致共識。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，隨後又宣布90天暫緩期，期間實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。暫緩期將於7月9日屆滿，越南成為亞洲首個在美國對等關稅談判中達成協議的國家，對等關稅稅率從46%降低至20%，降幅超過一半。（編輯：萬淑彰）1140704