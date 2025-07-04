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台中咖啡廳老闆口角後持刀刺死母 一審判15年

2025/7/4 10:29
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（中央社記者蘇木春台中4日電）在台中北屯區住家經營咖啡廳的許姓男子，去年4月間與母親發生口角，竟持刀刺向許母，造成許母死亡。台中地院審理後，今天依家暴殺人罪判他15年徒刑，可上訴。

依據檢方起訴書指出，37歲許男在北屯區的住家經營咖啡廳，民國113年4月10日晚間10時多，在家中與68歲的許母發生口角。許男心生不滿，到廚房取刀後刺向母親胸口；許父聽到哀嚎聲上前察看，見許男犯案上前奪刀。

接著許父打電話報案，但許男仍情緒激動，拿屋內陶製酒甕砸向許父，父子陷入扭打後，許男踩到陶片跌倒才停止攻擊。

警消到場後，將許母送醫急救，但她因胸口有7公分穿刺傷、頭與手部多處撕裂傷，左肺引發氣血胸傷重死亡。檢方偵辦後依家暴殺人罪將許男起訴，全案原先將由國民法官審理，後由台中地院裁定改一般程序審理。

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台中地院審理時，許男辯稱母親長年偏袒兄長，長久以來受到刺激才殺人；許兄出庭表示，媽媽為弟弟操心，且因為知道狀況才一直陪在身邊，沒想卻發生憾事。

台中地院審理後，今天一審依家暴殺人罪判許男15年徒刑，可上訴。（編輯：黃世雅）1140704

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