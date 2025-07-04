婦晚期肝癌破裂無法開刀 立體定位放療助腫瘤縮小

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）58歲陳姓婦人是晚期肝癌患者，日前腫瘤破裂腹腔出血，因錯失黃金時機無法開刀治療，情況危急，接受「身體立體定位放射治療（SBRT）」並搭配用藥後，縮小腫瘤，準備評估開刀。

肝癌常見於B型與C型肝炎帶原者、肝硬化病人以及長期飲酒者更是高風險族群。台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康今天透過新聞稿指出，由於肝臟是沉默的器官，早期腫瘤即使已經生成，病人常無任何症狀，等到出現不適時，往往已屬中晚期，腫瘤變大或侵犯重要血管、器官，錯失開刀的黃金時機。

若肝腫瘤增大破裂，導致腹腔內出血，就必須以動脈栓塞術止血，以避免失血休克。不過，常佑康說，動脈栓塞術只能暫時控制破裂的肝腫瘤出血，無法縮小腫瘤或長期控制病情，因此國外研究證明，放射治療合併免疫藥物積極治療，比單獨使用更好。

他舉例，58歲陳姓婦人罹患肝細胞癌晚期，日前位於肝臟右葉的12.6公分大腫瘤破裂，造成腹腔出血，在他院接受電腦斷層檢查後，被緊急轉至台北慈濟醫院以動脈栓塞術治療。

常佑康表示，由於個案腫瘤過大且緊鄰大血管難以切除，經與病人及家屬討論放射治療選項後，相較於傳統小劑量、5週的放射線治療，病人選擇兩週內接受5次大劑量的「身體立體定位放射治療」（SBRT），之後配合免疫藥物和標靶藥物，成功使腫瘤縮小至5.8公分，準備轉回一般外科評估手術可能性。

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他解釋，SBRT治療適用於無法手術切除腫瘤的病人，由於放射劑量會一併影響鄰近腫瘤周圍的正常組織，因此病人正常肝臟體積必須足夠、肝功能相對良好才可安全施行。

常佑康提醒，若肝癌病灶位置合適、病人肝功能狀況允許，手術仍是最理想的治療方式。對於無法開刀的病人，建議盡早至放射腫瘤科讓醫師評估與討論，目前治療趨勢日益多元，將有機會使腫瘤縮小、消失，或達到銜接至手術切除的治療效果。（編輯：管中維）1140704