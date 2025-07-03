原陸籍人士補繳除籍證明 陸委會：註銷身分是大事

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）針對外媒報導，台灣政府將對未繳附喪失原籍證明的原陸籍人士執行強制出境，陸委會今晚發布新聞稿澄清，指註銷台灣身分是大事，台灣政府絕對不會逕行註銷台灣人民身分或逕予強制出境。

陸委會針對有外媒日前就「原陸籍人士未於期限繳附喪失原籍證明，恐將失去在台定居資格，甚遭政府強制出境；政府相關措施或與共諜事件有關……欠缺公開透明及恐有違憲」等報導表示，這一報導明顯未採納政府已對外的公開說明，內容與事實嚴重不符，有誤導、扭曲政府施政與措施之嫌，陸委會嚴正澄清。

陸委會強調，兩岸人民身分單一制度是台海兩岸往來交流的重要基礎，多年來雙方有關部門均予以遵守。近年來中共刻意破壞現狀推動混淆兩岸人民身分的融台作為，迫使台灣政府為維護國家安全，必須採取積極行動嚴格落實兩岸單一身分制度。

陸委會接著表示，目前已在台灣取得身分的原陸籍人士有14萬餘人，高達13萬人均配合法律提出喪失原籍證明。政府必須嚴守執法的公平與公正，沒有理由讓少數人可以優於其他國民，擁有兩岸雙重身分同時坐享兩岸權利與福利，對多數國民製造不合法、不合理也不平等的差別待遇。

陸委會指出，政府執法時已充分考量當事人的情況，除了經由各機關記者會多次公開說明施政緣由、推行目的、步驟及人道措施外，並多次刊發新聞稿讓各界知悉；對於個案也分別提供具結替代或延期繳納的人道措施，申請案都採取從寬認定的方式給予最大便利，並不存在報導所稱的欠缺公開透明的情形。

陸委會表示，這次專案補繳作業源於為協助COVID-19疫情期間無法返回中國大陸辦證的個案，隨著逐步清查發現仍有相當數量人士未依法繳交文件，因此基於人道及便民的立場，啟動專案補繳工作。

陸委會並澄清，截至7月2日止已繳附證明文件、業經政府同意具結、延期者、長期出境已列冊管理者總計達1萬478人，高達專案處理人數的86.3%；其他案件均在續行審理中。

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陸委會表示，未來工作重點在於尋找處於境內失聯狀態1668人，考量可能屬於社會弱勢或資訊落差族群，政府將結合中央與地方以及各種公私協力管道，務必將政府政策、規定確實通知到當事人後，再進一步協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

陸委會再次重申，註銷台灣身分是大事，台灣政府絕對不會逕行註銷台灣人民身分或逕予強制出境。這次專案工作，是希望協助原陸籍人士依法完成相關程序，獲得法律上「完整」、「合法」的台灣身分。（編輯：邱國強）1140703