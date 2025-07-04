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印裔人口占35% 印度總理莫迪訪千里達

2025/7/4 12:39
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（中央社千里達及托巴哥首都西班牙港3日綜合外電報導）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在加勒比海國家千里達及托巴哥共和國展開為期2天的訪問，該國超過1/3口屬於印度裔。

法新社報導，此行是莫迪2014年上任以來首度訪問這個國家，也是他的拉丁美洲行程一環；他接下來將訪問阿根廷和巴西。

千里達及托巴哥總理波薩德-比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）及內閣成員在首都西班牙港（Port of Spain）的機場迎接莫迪；波薩德-比塞薩是千里達及托巴哥的第2位印度裔女性總理。

莫迪在西班牙港期間將會晤總理波薩德-比塞薩和總統康加羅（Christine Carla Kangaloo），此外也將在國會聯席會議上發表演說。

莫迪預計將獲頒千里達及托巴哥的最高榮譽，也就是「千里達及托巴哥共和國勳章」（The Order of the Republic of Trinidad and Tobago）。

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印度與千里達及托巴哥之間的關係可追溯到1845年。奴隸制度解除後，當時首批印度契約勞工抵達英國殖民規範下的千里達及托巴哥，在甘蔗和可可園工作。

1845年至1917年間，超過14萬名勞工在此落地生根。目前該國最大族群為印度裔，占全國140萬人口中的35.4%；第2大族群為非裔千里達人，占34.2%。（實習編譯：柯采瑜/核稿：李佩珊）1140704

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