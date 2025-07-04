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日本參院改選522人參選 各黨魁首場演說關切物價

2025/7/4 12:28
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本參議院選戰正式開跑，各黨黨魁公告日當天的首場演說，幾乎都高度聚焦物價飛漲對策。日本媒體今天也分析重要議題占各黨魁首場演說時間的比例。

日本第27屆參議院選舉昨天公告，7月20日投開票，總共522人登記參選，角逐125個席位。

執政聯盟自民黨及公明黨在眾議院未擁有過半席次，屬「少數執政黨」；在參議院，執政聯盟是否能維持過半（加上非改選的席次）、在野黨陣營是否能阻止執政聯盟取得過半席次，備受關注。執政聯盟如果要在參議院維持過半，這次參議院選舉須拿下50席。

「日本時事通信社」報導，石破茂在首場演說強調「將實現超越物價上升的漲薪」。他在約17分鐘的演說中花了6分多鐘談論物價高漲的對策，同時提到自民黨這次選舉的承諾，也就是計劃普發2萬日圓（約新台幣4060元）給每位日本國民。石破茂主張這項承諾「絕對不是撒錢」。

對於在野黨打出消費稅減稅的政策，石破茂批評這是「傷害重要的財源」。

報導分析，石破茂選在神戶市發表「第一聲」（各黨主席在選戰公告日進行的第一場演說）也是意識到今年是阪神大地震30週年。他也花4分鐘左右講述強化防災系統，但沒提到自民黨派閥的「小金庫事件」。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥，則選在宮崎縣發表首場演講。宮崎縣是先前失言講出「沒買過米」而丟官的前農林水產大臣江藤拓的選區。

野田說道「這裡正是令和時代米騷動的震央」，並提倡應調整糧食的消費稅率為零。他在約16分鐘的演說中花了約7成時間談論米荒與物價高漲等議題，並認為石破政府的對策「沒計畫」，主張「實施負責任的減稅」。此外，他也提起政治與金錢的議題。

公明黨代表齊藤鐵夫則在約10分鐘的演說中，花了一半時間說明補助現金等物價高漲對策。

身兼大阪府知事的日本維新會代表吉村洋文，則提出把大阪打造成「副首都」的構想，另外也強調推動教育無償化等政見。

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日本共產黨委員長田村智子則花了演說約3成時間，描述因應物價飆漲的對策，像是「真正的消費稅減稅」。

國民民主黨代表玉木雄一郎則主張，把課徵所得稅門檻提升到178萬日圓，演說7成的時間都在談論經濟政策；令和新選組代表山本太郎則花將近7成演說時間，提倡廢除消費稅。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140704

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