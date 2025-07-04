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涉以茶葉、紀念酒賄選 新店農會理事長遭訴

2025/7/4 11:40
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（中央社記者林長順台北4日電）新店農會理事長周興旺、前理事長林建長為角逐連任理事長及參選會員代表，涉嫌以茶葉、總統就職紀念酒行賄有選舉權人。台北地檢署今天依農會法起訴周、林，並分別求處8月、1年徒刑。

檢方指出，周興旺欲角逐連任新店農會第13屆理事長，林建長欲參選新店農會第13屆會員代表、理事，並協助有意願參選新店農會第13屆監事的簡有忠爭取可能當選會員代表的人的支持，並使其林建長及林修永可順利取得粗青小組會員代表席次。

檢方表示，周興旺於民國113年12月6日上午9時31分許，把價值新台幣1200元的茶葉禮盒2盒、市價約2000元的「勞德老爺」洋酒1瓶，放在林修永家門口，並透過通訊軟體LINE給林修永，要林在理事、理事長選舉投票時支持他。

林建長於113年9月間帶著市價約1320元的58度第16任總統副總統就職紀念酒2瓶，放高素雲家門口，再到附近的菜園找到高，要求高在理事、監事選舉投票時分別支持他跟簡有忠。

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檢方說，林建長於今年1月9日先透過電話要求高清流撤回會員代表參選登記，當天晚上到高清流住處，約定交付市價每瓶約660元的58度第16任總統副總統就職紀念酒給高，要求高放棄競選會員代表，並保證支持高下屆參選會員代表。高清流第二天上午在林建長陪同下到新店農會辦理撤回參選登記，當天下午到林建長家收受紀念酒一箱。

台北地檢署今天偵查終結，依農會法起訴周興旺、林建長，並分別求處8月、1年以上有期徒刑。林修永、高素雲、高清流緩起訴處分，期間2年，應緩起訴處分確定後8個月內，各接受法治教育課程9小時。簡有忠等2名被告不起訴處分。（編輯：梁君棣）1140704

#台北地檢署
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