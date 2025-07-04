颱風丹娜絲最快5日生成發海警 6至7日最接近台灣
2025/7/4 11:18（7/4 12:44 更新）
（中央社記者黃巧雯台北4日電）中央氣象署上午發布熱帶性低氣壓生成的訊息，預計明天清晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，最接近台灣時間可能會是在6日至7日上半天。
氣象署預報員李孟軒表示，今天上午8時位於菲律賓西北側海面的低壓已經增強為熱帶性低氣壓，結構與昨天相比有比較紮實，動向緩慢朝台灣海峽附近前進。
李孟軒表示，未來熱帶性低氣壓強度有持續增強為輕度颱風的趨勢，預計明天清晨至上午有機會增強為今年第4號颱風丹娜絲，颱風一旦形成，氣象署就會發布海警。
李孟軒指出，熱帶性低氣壓目前距離台灣鵝鑾鼻西南方370公里海面上，今天至明天白天導引氣流相對較不明顯，朝西北方向緩慢移動， 一直到明天下半天之後速度才會加快，朝偏北到東北方向、往台灣海峽附近或台灣這一帶移動，預估6日至7日上半天最接近台灣，以通過台灣海峽附近機率最高。
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李孟軒表示，預計6日影響最明顯，南部、東南部山區雨量有機會累積到豪雨程度，其他地區會有局部大雨。
不過，他提到，未來熱帶性低氣壓路徑仍有比較多不確定性，還需留意其動態。（編輯：龍柏安）1140704
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