基北北桃颱風假原則晚間8時宣布 最晚不超過10時
2024/10/29 16:54（10/29 21:23 更新）
（中央社記者陳怡璇台北29日電）氣象署長程家平今表示，晚間9時會再多一次颱風預報，外界關注颱風假宣布時間可能從8時往後延。北市表示4市共識及慣例是8時，特殊情況會延後，最晚不超過晚間10時。
颱風康芮逼近，氣象署表示，若路徑無特殊變化將於下午5時30分發海警。另外氣象署長程家平表示，可以理解縣市政府對宣布颱風假一事有壓力，但資訊更新很重要，也牽涉到一些新的做法。
程家平指出，今年試辦沿海鄉鎮風力預報，作業時間更長、資訊更細，所以考慮除了晚間7時的預報，9時會再提供一次，縣市政府可以稍微等一等，有更完整資訊再做相關決策。
北市發言人殷瑋則回應，颱風停班課相關決策是在基北北桃共同決策平台上，依照晚間7時氣象署提供的颱風情資判斷，原則上晚間8時宣布隔天停班課狀況，這是行之有年的慣例。
殷瑋說，即便氣象署未來晚間9時還會再有颱風情資，也不必然影響到北市立場及4市共同討論的共識，原則上還是在晚間8時宣布；例外或特殊情形，4市若達共識也可能延後，最晚不超過晚間10時。（編輯：龍柏安）1131029
颱風假停班停課標準
根據天然災害停止上班及上課作業辦法，權責機關（縣市長）可因風災發布停止上班及上課，相關參考基準如下：
- 風力：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上
- 雨量：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同
- 其他情況：風力或降雨量未達上述基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災可能時
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