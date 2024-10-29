颱風康芮海警發布最快30日清晨陸警 30日晚至11/1影響最劇

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天下午發布中颱康芮海警，台灣東南部海面、巴士海峽納警戒區；未來康芮仍有增強長胖的趨勢，最快明天清晨至上午就有機會發布陸警，明晚起至11月1日影響最劇。

中央氣象署今天下午5時30分發布颱風康芮海上颱風警報。下午5時颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南方約720公里處，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑280公里。

影片來源：CWA氣象署

氣象署指出，首報海上警戒區為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。

氣象署科長林伯東在颱風記者會中表示，康芮過去3個小時強度略為增強，且未來仍有持續增強、24小時內有機會達中颱上限，且暴風圈有再擴大的趨勢，預估影響最劇的時間為明天晚間至11月1日清晨。

林伯東進一步說明，康芮今天下午颱風眼已開，目前預估暴風圈明天深夜就有機會接觸陸地，31日整天會在暴風圈的影響之下，11月1日清晨至上午進入台灣海峽；若依此路徑預估，明天清晨5時30分或上午8時30分就有機會發布陸上颱風警報。

圖為颱風路徑潛勢預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

圖為10月30日晚間至10月31日雨量預測。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

林伯東說，明天起北部、東半部降雨增加，北北基桃、宜花易有局部大雨或豪雨，愈晚雨勢愈顯著；隨著颱風逐近接近，預估31日至11月1日清晨，東半部易有局部豪雨以上等級降雨，北部、南部地區及中部山區也會有局部豪雨。

林伯東提到，11月1日白天起中南部仍有局部大雨，北部、東半部雨勢漸緩；11月2日受東北季風影響，北部、宜蘭仍有局部降雨，花東地區及各山區零星降雨。

林伯東提醒，今天東北風明顯偏強，蘭嶼易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、澎湖易有9至10級強陣風。

明天颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳清芳）1131029