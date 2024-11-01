颱風康芮陸上警報解除 預計下午2時30分解除海警
2024/11/1 12:16（11/1 13:03 更新）
（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部中央氣象署今天上午11時30分解除颱風康芮陸上颱風警報，預計下午2時30分解除海上警報。
台灣本島上午已先脫離颱風暴風圈，之後馬祖也脫離暴風圈，氣象署上午11時30分解除陸上警報。
氣象署指出，最新資料顯示，康芮上午11時在馬祖的東北方約190公里處，以每小時37公里速度，向東北移動。
氣象署說，康芮過去3小時強度減弱、暴風圈也縮小，目前中心位在馬祖東北方海面，向東北移動，馬祖已脫離暴風圈，對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。
氣象署表示，若康芮路徑無特殊變化，預計下午2時30分解除海上颱風警報。（編輯：管中維）1131101
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