康芮颱風遠颺 外媒讚台灣應對強颱紀錄優良

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（中央社台北1日綜合外電報導）台灣昨天歷經康芮颱風豪雨強風侵襲，外媒聚焦台灣應對颱風經驗豐富，過去一向紀錄良好；路透社則提及台積電做好防颱因應，不預期會受重大影響。

颱風康芮昨天登陸台灣造成各地大小災情，行政院長卓榮泰今天指示中央與地方會密切聯繫合作，加緊腳步做各項災後處理工作。中央災害應變中心截至11月1日中午的統計顯示，康芮襲台累計釀2死515傷。

美國有線電視新聞網（CNN）引述中央氣象局指出，康芮是繼1996年賀伯颱風以來侵台最強烈的颱風，不過CNN在報導裡提到，儘管偏遠山區村落遇到土石流時特別脆弱，但台灣在整體應對強颱方面一向紀錄良好。

路透社引述台積電昨天表示，在「超級颱風」康芮來襲前，公司已在所有工廠和建築工地啟動例行防颱準備程序，「不預期會對營運造成顯著衝擊」。

法新社今天也報導，康芮颱風造成兩死災情後，台灣各地已展開清理善後作業，生活回歸正常，辦公、餐廳及學校都已恢復班課與營運。

紐約時報在報導康芮災情時引述一名45歲黃姓婦人表示，台灣民眾應對颱風都非常有經驗，人們不會太過擔心。（譯者：陳亦偉）1131101