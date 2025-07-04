颱風丹娜絲若生成 吳德榮：對台威脅勿小覷 6至7日影響最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北4日電）位於巴士海峽低氣壓不排除增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，若成颱為今年第4號颱風丹娜絲。氣象專家吳德榮今天說，預計明天向台灣逼近，6日至7日上半天影響最大，對台威脅不可小覷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴朗酷熱、紫外線強，注意防曬、防中暑，午後山區及嘉義以南近山區平地，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，而東半部、恆春半島也偶有零星降雨的機率。

氣溫部分，吳德榮指出，預計北部24至38度，中部25至37度，南部24至37度，東部21至36度。

各地4日天氣晴朗炎熱，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖取自facebook.com/cwa.weather）

氣象署表示，位於巴士海峽的低氣壓，強度有機會逐漸增強，不排除增強為熱帶性低氣壓、甚至是輕度颱風，若成颱為今年第4號颱風丹娜絲（Danas）。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天北台灣續晴朗酷熱，而南部、東半部下半天起受「準丹娜絲」外圍水氣影響，轉為有陣雨的天氣，注意較大雨勢。

他說，6日至7日上半天「準丹娜絲」影響最大，注意強風、豪雨，而7日下半天天氣逐漸緩和，但模擬仍在調整中，有不確定性。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕颱木恩在日本南方海面，向東北轉北，遠離日本。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，另一熱帶系統在呂宋島西北方受地形及垂直風切限制，發展緩慢，先受太平洋高壓導引，偏西前進，進入南海發展成颱，明天轉為西南風導引向東北進行、向台灣逼近，6日通過台灣海峽，暴風圈掃過陸地，再受其東北方高壓的導引，轉向福建、浙江，對台威脅不可小覷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，由於有生成位置、高壓導引轉變為西南風導引等2關鍵因素的不確定性，因此模擬路徑先偏西再轉東北，整體雖較收斂，仍分散在台灣陸地及西側。

吳德榮提到，美國系集模式（GEFS）模擬圖，也有類似的轉變，但大部分分散在台灣東側。由於模式都將持續調整，應繼續密切觀察。（編輯：龍柏安）1140704