中國長春足球隊貼符咒詛咒對手必敗 遭罰12萬元

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（中央社記者張謙香港4日電）中國足球界近日傳出一起荒唐事，上月底吉林長春市一支足球隊與對手作賽時，竟然使用符咒詛咒對方必敗，事後被中國足球職業聯賽聯合會罰款人民幣3萬元（約新台幣12萬元）。

綜合香港和中國大陸媒體今天的報導，上月28日，屬於中國足球乙級聯賽的一場賽事在長春亞泰訓練基地主體育場舉行，由長春喜都足球俱樂部與山西崇德榮海足球俱樂部隊對壘。

最終，長春喜都以2比0勝出。

但中足聯前晚公告，根據比賽監督報告、影片及聽證，比賽前，長春喜都工作人員在客隊休息室放置了若干「封建迷信物品」。

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網傳相片顯示，這些物品包括多張黃色符咒，寫着「敕令山西崇德榮海必敗」、「敕令泰安天貺必敗」、「敕令無錫吳鈎必敗」等字句。

相關公告指出，長春喜都的行為「造成不良影響」，根據規定予以通報批評，並罰款3萬元；公告並強調，堅決嚴肅處理各類違規違紀行為，淨化賽場風氣。（編輯：陳鎧妤）1140704