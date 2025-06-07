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中國足球隊敗給印尼無緣世界盃 大陸網友無奈喊解散

2025/6/7 16:28（6/7 16:57 更新）
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中國足球隊（白衣球員）5日晚間在2026美加墨世界盃亞洲區會外賽第3輪敗給印尼隊（紅衣球員），連續6屆無緣世界盃。（中新社提供）中央社 114年6月7日
中國足球隊（白衣球員）5日晚間在2026美加墨世界盃亞洲區會外賽第3輪敗給印尼隊（紅衣球員），連續6屆無緣世界盃。（中新社提供）中央社 114年6月7日
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（中央社台北7日電）中國國家男子足球隊5日晚間在2026世界盃亞洲區會外賽第3輪敗給印尼隊，連續6屆無緣世界盃，留下2勝7敗難堪成績。中國大陸網友已從氣憤轉為無奈，喊話「直接解散」。

綜合中新網、都市快報等陸媒報導，5日晚間，中國與印尼的比賽在印尼首都雅加達的體育場進行。經過90分鐘賽程，中國隊0比1不敵對手。

本次18強會外賽，中國隊與日本隊、澳洲隊、沙烏地阿拉伯隊、巴林隊、印尼隊同在C組。按照規則，本組前2名可直接晉級世界盃會內賽；3、4名將獲得參加附加賽的資格。

中國賽前就不被看好，會外賽僅取得2勝6負的成績，排名C組墊底，已經無緣前兩名。隨著客場不敵印尼，僅剩的爭奪小組第4名的希望也徹底落空，無緣本屆世界盃。

陸媒環球網賽後轉發評論，指與3年前1比3輸給越南提前無緣卡達世界盃時的憤懣、痛罵不同，「這一次許多球迷更多是無奈，無語，壓抑，迷茫」。

評論說，不得不承認，這些年，亞洲各個球隊都在進步，中國卻在退步，質問「中國足球隊到底還需要幾個4年」才能再一次闖進世界盃。

在社群平台微博，中國大陸網友在相關新聞下方留言：「一言難盡」、「留給中國男足能輸的球隊不多了」；或者語帶諷刺：「國足贏球就和太陽從西邊升起一樣」、「直接解散」等。

隨著近日被戲稱為「蘇超」、業餘性質濃厚的江蘇省城市足球聯賽掀起觀看熱潮，還有網友說：「要不讓常州隊上場試試？」

據數據網站統計，中國國足上次輸給印尼隊是在1987年的泰王盃上，最終以1比3敗北，也就是說，中國國足已經38年沒有輸過印尼。

報導提到，當前的印尼足球隊已與過往不同，有「荷蘭二隊」之稱，23人名單當中，有14名荷蘭血統歸化球員，另有一人歸化自義大利，球員大多擁有歐洲聯賽青訓背景。

中國隊主帥伊萬科維奇（Branko Ivankovic）在賽後記者會上說，早已預料這是一場困難的比賽；印尼隊實力很強，狀態保持得很好。

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由於輸掉這場比賽，中國隊在9輪比賽只拿到6分，提前一輪小組出局；儘管10日在重慶主場將迎戰最後一個對手巴林隊，但已經無緣2026美加墨世界盃。

中國國足隊史一共13次闖關世界盃，12次失敗，已經連續6屆無緣世界盃，僅2002年晉級韓日世界盃會內賽。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140607

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