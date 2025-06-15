美退役上將：2027只是一個日期 美台軍力屆時優於中國

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（中央社記者吳書緯台北15日電）多位美國軍政界人士示警，中國將在2027年做好攻台準備。退役美國海軍上將、前美軍太平洋司令布萊爾認為，「對我來說，2027年只是一個日期」，屆時美國與台灣的軍力相較於中國會更強，但台灣仍需持續強化自我防衛與嚇阻能力。

布萊爾（Dennis Blair）日前應邀來台參與由台北政經學院基金會、和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會所主辦的「台海防衛兵推」，會後接受媒體訪問談及解放軍建軍、台海衝突等議題。

曾於1999年至2002年擔任美軍太平洋司令部（印太司令部前身）司令的布萊爾表示，2002年退役後曾4次以資深觀察員身分參與國軍漢光演習，近年則是每5年會來台2至3次；此次訪台有和國防部長顧立雄會面，對談內容無法透露，但「不會讓人意外」。

布萊爾指出，自2002年後，中國人民解放軍的軍事實力不斷加強，且中國不排除以武力統一台灣，使得台灣必須進一步加強自我防衛能力，也促使美台之間的協同合作（coordinate）不斷增加，因此他看到台灣軍隊的戰力，以及美台面對中國侵略的聯合應對能力，都不斷在增強。

針對美國總統川普重返白宮後，是否影響美國在印太地區的投入，布萊爾認為，美國與中國的整體競爭態勢不斷升高，許多美國人感受到，中國決心要把美國的影響力從東亞甚至全球擠出去，因此美國人也產生強烈的競爭意識；從美國採取的各項行動來看，都是在反制中國的各項侵略，包含現任川普政府，都是持續強化對中國的嚇阻力道。

至於如何有效嚇阻中國，布萊爾指出，嚇阻的關鍵在於讓對方預期到如果發動侵略會失敗，在台海的情境就是只要當中國認為武力犯台的風險很高、可能會失敗，那麼嚇阻的力量就還在；因為對中國而言，侵台失敗的代價非常高，不只是軍事層面，更是政治層面。

布萊爾表示，中國共產黨將政權的正當性建構於「完成統一、結束內戰」層面，侵台失敗將會影響中共執政地位，所以美國和台灣要維持嚇阻力，就要讓中國認為侵台具有高風險，因此美台都需要持續提升軍事實力，讓戰爭爆發的可能性變小。

至於台灣能否獨立抵禦中國攻台，布萊爾認為，台灣可以支撐一段時間，但不是無限期，如果完全沒有國家援助台灣，中國即便承受重大損失仍會得逞；但發生這種情況的機率很低，台灣不需要擔心、也不用假設無法獲得美國等國的支援。

對於美國軍政界提出中國會在2027年做好攻台準備，布萊爾指出，根據美國國防部每年出版的「中國軍力報告」，2027年是中共建軍百年，但這個時間點與其說像計畫，反而更像口號；解放軍是進行全面性的現代化，不僅只是針對攻台，還投入大量資源在核威懾、太空系統、航艦戰鬥群與遠程後勤支援等領域，而這些領域都不是為了攻台。

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因此，布萊爾認為，如果中國真的有一個針對攻台作戰能力的具體時間點，解放軍的發展模式會非常不同，美國與台灣確實需要關注解放軍的發展，但2027年不會是一個決定性的時刻。

「對我來說，2027年只是一個日期而已」，布萊爾說，如果台灣持續布署濱海作戰的無人載具，美國持續發展超音速武器與先進軍備，美國與台灣的軍力相對於解放軍，實際上會顯得更強。（編輯：林克倫）1140615