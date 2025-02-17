加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
父親柯承發病逝 北所：柯文哲可依法申請返家
首頁 / 政治

美智庫指解放軍擴張是為維權非攻台 專家質疑

2025/2/17 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓16日專電）美國智庫學者希斯近期發表報告指出，中國人民解放軍主要任務是維護中共政權，並非加強作戰能力，中國高層也沒有在為發動對台戰爭作準備。美媒報導，有許多專家質疑他的觀點。

蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）1月發表題為「中國軍隊的作戰準備令人質疑」報告。美國有線電視新聞網CNN今天訪問持不同觀點的專家，其中有人指解放軍的實力足以構成美台的挑戰。

希斯的報告主張，解放軍的目標是為維護中共政權，而非為戰爭做準備。

他首先回顧解放軍的歷史，指解放軍一貫是以實現中共的政治目標為優先；並分析解放軍的現代化也是出於這個需求。他認為，中國國力加劇衰退，可能使解放軍更專注這項使命，也會使提升戰鬥準備能力的任務進一步遭擱置。

希斯指出，解放軍的身份認同、文化和組織結構，主要是為了維護中共統治，這種設計使解放軍難以轉變為一支真正有備戰能力的軍隊。因此，解放軍在戰爭準備方面的進展，「遠比表面上看起來更淺、更有限」。

他表示，解放軍的政治控制體系限制了解放軍提升作戰效能的程度，這個體系包括政治委員、黨委，旨在確保軍隊服從中共的權威，而這一切都以降低作戰效能為代價。此外，解放軍在所有的指揮層級，也設有政治工作部門。

他說，政治工作部門負責執行政治委員和黨委的指導，內容涵蓋宣傳、培養集體精神、思想灌輸、人事管理、文化和安全等方面。解放軍最多會花40%的訓練時間在政治議題上，這也消耗掉原本可以用來提升作戰技能的時間。

對於前美軍印太司令阿基里諾（Admiral John Aquilino）等美國將領近年都曾提出，中共會在2027年前做好攻台準備，希斯並不認同。

他說，中國國家主席習近平雖堅持統一台灣，他使用的語言相對公式化，與前任者也大致一致。西方評論家對攻台時間的猜測不斷，中國並沒有設定時間。

希斯指出，有人主張中國領導人正進行軍事擴張，以征服台灣，這是有問題的。中國領導人對發動戰爭的興趣甚微，解放軍也幾乎沒有為侵台戰爭做準備。「中國軍隊甚至沒有發表過關於如何佔領和控制台灣的研究。」

CNN就此報告訪問多名專家，他們質疑希斯的論點，並指習近平已很明確表達，他的最高軍事目標，是將台灣納入北京的控制，必要時會動用武力。儘管有國內控制的顧慮，中國軍力的擴張顯示出中國準備為此行動。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）教授艾瑞克森（Andrew Erickson）對CNN指出，習近平反覆努力進行軍事重組工作，優先提升解放軍的現實作戰能力，對解放軍的要求非常高。

艾瑞克森指出，中國的軍力實力在數量、技術上都有增進。美國國防部預估，中國一年增加100顆核彈頭，也雄心勃勃地發展高超音速武器重大計畫。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，北京使用武力的程度，可能會配合中國國內的政治情勢，分析時必須將此納入考慮。

報導接著指出，解放軍軍力可能對台灣封鎖，不動槍彈就困住台灣，也可能對台空襲，以顯示中國在兩岸衝突中佔上風，或者可能全面入侵並佔領台灣。

google news透過 Google News追蹤中央社

許瑞麟並說，中國和解放軍內部都存在一些問題，這大家都知道，儘管如此，他不認為軍事規劃者會將中國軍力發展視為紙老虎。

前美國國防部官員、RSIS研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，解放軍的軍力的確是對美國和台灣都構成威脅的強大敵人。（編輯：韋樞）1140217

習近平
習近平出席民營企業座談會 中美科技戰力求突圍捷克外長會晤王毅 重申對台經貿文化與科技合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：