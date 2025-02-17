美智庫指解放軍擴張是為維權非攻台 專家質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓16日專電）美國智庫學者希斯近期發表報告指出，中國人民解放軍主要任務是維護中共政權，並非加強作戰能力，中國高層也沒有在為發動對台戰爭作準備。美媒報導，有許多專家質疑他的觀點。

蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）1月發表題為「中國軍隊的作戰準備令人質疑」報告。美國有線電視新聞網CNN今天訪問持不同觀點的專家，其中有人指解放軍的實力足以構成美台的挑戰。

希斯的報告主張，解放軍的目標是為維護中共政權，而非為戰爭做準備。

他首先回顧解放軍的歷史，指解放軍一貫是以實現中共的政治目標為優先；並分析解放軍的現代化也是出於這個需求。他認為，中國國力加劇衰退，可能使解放軍更專注這項使命，也會使提升戰鬥準備能力的任務進一步遭擱置。

希斯指出，解放軍的身份認同、文化和組織結構，主要是為了維護中共統治，這種設計使解放軍難以轉變為一支真正有備戰能力的軍隊。因此，解放軍在戰爭準備方面的進展，「遠比表面上看起來更淺、更有限」。

他表示，解放軍的政治控制體系限制了解放軍提升作戰效能的程度，這個體系包括政治委員、黨委，旨在確保軍隊服從中共的權威，而這一切都以降低作戰效能為代價。此外，解放軍在所有的指揮層級，也設有政治工作部門。

他說，政治工作部門負責執行政治委員和黨委的指導，內容涵蓋宣傳、培養集體精神、思想灌輸、人事管理、文化和安全等方面。解放軍最多會花40%的訓練時間在政治議題上，這也消耗掉原本可以用來提升作戰技能的時間。

對於前美軍印太司令阿基里諾（Admiral John Aquilino）等美國將領近年都曾提出，中共會在2027年前做好攻台準備，希斯並不認同。

他說，中國國家主席習近平雖堅持統一台灣，他使用的語言相對公式化，與前任者也大致一致。西方評論家對攻台時間的猜測不斷，中國並沒有設定時間。

希斯指出，有人主張中國領導人正進行軍事擴張，以征服台灣，這是有問題的。中國領導人對發動戰爭的興趣甚微，解放軍也幾乎沒有為侵台戰爭做準備。「中國軍隊甚至沒有發表過關於如何佔領和控制台灣的研究。」

CNN就此報告訪問多名專家，他們質疑希斯的論點，並指習近平已很明確表達，他的最高軍事目標，是將台灣納入北京的控制，必要時會動用武力。儘管有國內控制的顧慮，中國軍力的擴張顯示出中國準備為此行動。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）教授艾瑞克森（Andrew Erickson）對CNN指出，習近平反覆努力進行軍事重組工作，優先提升解放軍的現實作戰能力，對解放軍的要求非常高。

艾瑞克森指出，中國的軍力實力在數量、技術上都有增進。美國國防部預估，中國一年增加100顆核彈頭，也雄心勃勃地發展高超音速武器重大計畫。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，北京使用武力的程度，可能會配合中國國內的政治情勢，分析時必須將此納入考慮。

報導接著指出，解放軍軍力可能對台灣封鎖，不動槍彈就困住台灣，也可能對台空襲，以顯示中國在兩岸衝突中佔上風，或者可能全面入侵並佔領台灣。

透過 Google News 追蹤中央社

許瑞麟並說，中國和解放軍內部都存在一些問題，這大家都知道，儘管如此，他不認為軍事規劃者會將中國軍力發展視為紙老虎。

前美國國防部官員、RSIS研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，解放軍的軍力的確是對美國和台灣都構成威脅的強大敵人。（編輯：韋樞）1140217