加勒萬衝突5週年 分析：印度是中國次要戰場主要對手

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（中央社台北15日電）今天是中印加勒萬河谷（Galwan Valley）流血衝突5週年。中國學者分析，印度與中國是「拚長期」的對手，隨著國際形勢的變化，雙方都在尋找一種機會。

2020年6月15日，中印爆發自1962年中印戰爭以來最嚴峻的衝突，雙方軍隊在邊境的加勒萬河谷以「冷兵器」械鬥，至少20名印度士兵和4名中國士兵在衝突中喪生。兩國自此強化邊境防衛部署，印度並限制中資、號召抵制中國商品，雙方關係過去5年持續受到影響。

香港明報今天引述中國地緣政治學及戰略學者、前上海政法學院學者倪樂雄表示，印度與中國是「拚長期」的對手，「經濟方面既合作又制約，領土問題各自爭議，隨著國際形勢的變化，雙方都在尋找一種機會」。

報導提到，中印自2021年開始漫長的軍事脫離和談判，至今舉行了20多輪軍長級會談，雙方外長也數度在不同場合會晤，表達維護邊境地區和平安寧意願。

去年10月，兩國外交部宣布已就邊境問題達成解決方案，雙方軍隊從東段邊境爭議地區的兩個對峙地點撤走。同月23日，中國國家主席習近平出席喀山金磚峰會期間會見印度總理莫迪（Narendra Modi），這是兩國領導人時隔5年首次會談，也是衝突後中印領導人首次正式會面。

莫迪今年3月在一次訪問中積極評價印中關係，並稱爭議邊界已恢復正常，呼籲加強兩國關係。今年秋天，2025年上合峰會將在天津舉行，據報莫迪可望藉此次出席之際正式訪中。

倪樂雄說，印度外交手段老道，量力而為、從不走極端，四面迎合、八面玲瓏，以保持自身在國際政治中的行動自由。在與美國的關稅尚未談妥之際，印度以經貿作交換，向美國購買F35戰機；即使是1962年的中印邊境戰爭失敗之後，也不曾輕易加入軍事同盟。

印度和巴基斯坦上月爆發衝突，巴國聲稱以中國製造的殲-10C戰機擊落3架印度戰機，之後又有中國網紅上傳相關短片而引起印度抗議，兩國緊張關係一度升溫。

對此，倪樂雄提到，綜合多天戰果，印度並不算大輸，巴基斯坦空軍基地之後遭印度飛彈和無人機轟炸，也暴露了中國防禦系統的缺點。

倪樂雄說，「如果說中國在國防戰略上的正面戰場位於東南沿海、重心在台灣問題和美國，印度則是我國非正面戰場和地緣政治這個次要方向上的主要對手」、「這是長期的」。

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中國人民大學國際關係學院講師王召東稍早前也撰文指出，中印關係正從「合作中有摩擦」走向「競爭中有接觸」，並可能在部分關鍵領域逐步固化為長期、結構性的戰略對峙。

文章說，在中美戰略競爭加劇、全球秩序重塑的外部背景下，愈來愈多西方國家視印度為「制衡中國」的關鍵支點，印度戰略含金量因此陡然上升。印度雖距離真正意義上的現代化強國尚有差距，但「輕視印度，是一種危險的誤判」。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140615