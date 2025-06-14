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傳統表演藝術深入校園 藝師帶隊一起來唸歌

2025/6/14 12:47（6/14 13:06 更新）
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文化部文資局長期推廣文資教育深入校園，12日舉行「技藝傳薪」重要傳統表演藝術傳習結業藝生推廣活動，藝師、藝生與在校師生相互觀摩交流，體驗唸歌及南管藝術。圖為彰化縣彰興國中學生在藝師的指導下，體驗月琴彈奏。（文化部文資局提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月14日
文化部文資局長期推廣文資教育深入校園，12日舉行「技藝傳薪」重要傳統表演藝術傳習結業藝生推廣活動，藝師、藝生與在校師生相互觀摩交流，體驗唸歌及南管藝術。圖為彰化縣彰興國中學生在藝師的指導下，體驗月琴彈奏。（文化部文資局提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月14日
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（中央社記者邱祖胤台北14日電）文化部文資局長期推廣文資教育深入校園，12日舉行「技藝傳薪」重要傳統表演藝術傳習結業藝生推廣活動，藝師、藝生與在校師生相互觀摩交流，體驗唸歌及南管藝術。

根據文化資產局發布新聞稿，在文資局的首場演出由（說唱）人間國寶楊秀卿的藝生與微笑唸歌團成員，示範「唸歌」說唱藝術，帶來四句聯、月琴操演及說唱「呂蒙正千金拋繡球」的故事，現場氣氛熱絡。南投縣社寮國中、彰化縣彰興國中的師生均利用校外教學機會，到現場觀賞與體驗。

第二場演出「南管戲曲」，邀請鳳燁樂府進行現場教學與演出，學生們更與樂師合奏，以清脆的四塊敲擊，搭配樂師演奏，現場互動熱烈。

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文資局表示，本計畫由學者曾仰賢策劃，融合傳統藝術表演及校園師生體驗學習紀錄，並透過動畫影片及多媒體導覽，帶領師生認識楊秀卿、吳素霞2名人間國寶，進而親近傳統表演藝術。

文資局指出，本活動7月將邀請鄭榮興（北管八音）、吳素霞（南管樂）等國寶級大師進行交流對話，並持續與各校藝術課程活動結合，讓傳統表演藝術深入校園。（編輯：李錫璋）1140614

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