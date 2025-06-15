葉門叛軍稱與伊朗合作 發射飛彈襲以色列

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（中央社開羅15日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」今天表示，他們和伊朗共同合作向以色列發射飛彈；這是首次有跟伊朗結盟的團體公開宣布，聯手合作德黑蘭當局發動攻擊。

路透社報導，青年運動（Houthi）軍事發言人沙里亞（Yehya Sarea）透過電視發表演說，青年運動於過去24小時內對以色列中部城市雅法（Jaffa）發射數枚彈道飛彈。

他還說：「受壓迫的巴勒斯坦人與伊朗人民取得了勝利…這項行動跟伊朗軍隊對抗以色列這個罪惡敵人的行動協調合作。」

以色列軍方稍早指出，伊朗及葉門方面發射飛彈後，以國境內多個地區響起警報。

法新社報導，青年運動透過聲明提到，已經針對以色列中部地區多個敏感目標執行軍事行動。

青年運動談到，已在過去24小時的不同時間使用「多枚巴勒斯坦2型（Palestine 2）極音速彈道飛彈」襲擊該地區。目前青年運動掌控葉門大片領土，包括首都沙那（Sanaa）。

以色列中部的著名魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）在伊朗新一波飛彈攻擊期間被擊中。紐約時報（The New York Times）根據取得的影像指出，至少有一棟設有實驗室的建築物起火。

以色列時報（The Times of Israel）引述當地媒體報導，可能有人員受困其中。

以色列軍方表示，以國於兩天內對伊朗進行約150次空襲，而伊朗軍隊則向以色列發射200多枚彈道飛彈並出動數十架無人機。

紐時報導指出，以色列6月13日發動空襲時起初鎖定伊朗的核子設施、防空系統和軍事目標，但14日進一步攻擊燃料庫，而能源產業是伊朗經濟的重要支撐；德黑蘭當局則以飛彈打擊以色列北部港市海法（Haifa）。

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美國Axios新聞網引述兩位以色列官員的說法，過去48小時以國要求美國總統川普（Donald Trump）政府加入打擊伊朗的核子及軍事設施，協助他們摧毀以軍無法一己之力解決的伊朗福爾多（Fordo）地下鈾濃縮廠。

報導稱，一名美國官員證實以色列正式請求美方參與攻擊，但川普政府目前不考慮加入這場衝突。白宮之前鄭重否認川普考慮讓美軍打擊伊朗，稱當前不是該發動攻擊的時機。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140615