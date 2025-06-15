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林澤彬關鍵守備失誤 陳金鋒：第2處理要思考

2025/6/15 17:04（6/15 17:34 更新）
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中職富邦悍將林澤彬14日出賽游擊守備關鍵失誤種敗因，悍將總教練陳金鋒（圖）15日表示，守備難免會失誤，失誤當下怎麼做第2個處理要思考。（中央社檔案照片）
中職富邦悍將林澤彬14日出賽游擊守備關鍵失誤種敗因，悍將總教練陳金鋒（圖）15日表示，守備難免會失誤，失誤當下怎麼做第2個處理要思考。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將林澤彬昨天守游擊，3局上關鍵失誤讓樂天桃猿攻下4分大局，種下敗因。悍將總教練陳金鋒今天表示，守備難免會失誤，失誤當下怎麼做第2個處理要思考，這都是經驗。

悍將昨天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，2局打完1比0領先，3局上桃猿隊1人出局、攻占滿壘，林立敲出游擊方向滾地球，悍將游擊手林澤彬接球漏了一下後撿起來傳本壘，卻出現爆傳掉分，也讓桃猿攻勢延續，單局攻下4分。

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陳金鋒今天賽前接受媒體訪問，被問起昨天先發投手黃保羅的表現，認為黃保羅表現還好，問題出在守備，野手處理球沒有處理好，失誤後造成比較多的失分，也會讓投手投起來壓力比較大。

陳金鋒表示，守備難免會出現失誤，接球有瑕疵，之後的傳球怎麼選擇要思考，昨天的狀況，三壘距離比較近、傳本壘比較遠，知道臨場速度很快，如果都來不及，當下傳球的控制能力也沒有這麼好，勉強去傳不是很好的選擇，但這都是經驗，失誤當下怎麼做第2個處理，需要再去思考。（編輯：管中維）1140615

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