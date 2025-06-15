海峽論壇 王滬寧：國際情勢變化堅定維護權益

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（中央社記者李雅雯上海15日電）第17屆海峽論壇大會今天在廈門召開。全國政協主席王滬寧致詞時說，國際形勢不斷變換，始終站在歷史正確的一邊，堅定維護自身正當權益；堅持「一個中國原則和九二共識」。

第17屆海峽論壇大會今天上午在廈門會議中心召開，王滬寧以約1600字篇幅發表致詞。

王滬寧代表中共總書記習近平表達歡迎。他說，習近平強調「兩岸同胞一家親」，「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史發展。兩岸同胞都是一家人、都是中國人，應該愈走愈親，交心交融，共同發展」。

他提到，面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，這次海峽論壇再次迎來眾多「島內親人朋友」，充分表明兩岸希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變，「兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變」。

王滬寧提到，今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，「台灣光復是包括台灣同胞在內，全體中國人民付出巨大犧牲，實現的狀況是兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴，保衛共同家園的見證」。

王滬寧強調，「兩岸同屬一個中國，我們有責任把中華民族共同家園守護好、建設好、發展好」。

他批評，「台獨分裂勢力及其活動損害國家主權和領土完整、破壞家園和平、挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災害」、「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，共同維護台灣的和平穩定，堅定不移推進祖國統一大局」。

他強調，將持續為台灣民眾到中國大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利和更大空間，「我們始終從中華民族整體利益和長遠利益來把握兩岸關係大局」、「青年是祖國的希望、民族的未來」。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）主任宋濤提到，海峽論壇是兩岸參與最成功、規模最大、範圍最廣的民間交流平台，成功舉辦16屆，兩岸計有35萬餘人次參與論壇，有效發揮擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展重要作用。

大陸委員會（陸委會）日前對外表態，海峽論壇為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，台灣地方政府、人民或團體也不得與其合作辦理。禁止中央部會及所屬單位人員透過任何形式參加海峽論壇相關活動，建議地方政府政務人員及所屬單位人員切勿出席。（編輯：陳鎧妤）1140615