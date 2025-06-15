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中國詐團徵「暗黑打工」 騙日本人信用卡資料購物

2025/6/15 16:55（6/15 17:12 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本大阪府警方逮捕一名在社群媒體應徵「暗黑打工」的中國籍男子，發現背後有中國網路釣魚詐騙組織，他們先騙取日本人信用卡資料，然後在「小紅書」徵求幫忙代購的中國留學生，再出售商品圖利。

日本近年來「暗黑打工」案件猖獗，主謀通常會利用通訊工具下達指令，指派應徵打工者執行詐騙等犯罪行為。

「讀賣新聞」報導，這名23歲中國籍男子5月9日因為涉嫌「非法製作及使用私人電子記錄罪」，遭大阪地方法院判處有期徒刑2年6個月，緩刑4年。男子在向大阪府警方提供的筆錄中，詳細記載加入詐騙集團的過程。

這名男子2018年以留學資格入境日本，2021年進入大阪府一所私立大學。由於手頭拮据，他開始尋找高薪打工，並在「小紅書」發現「徵人在日本代購」的貼文，實際上是在招募暗黑打工的廣告。

男子向自稱為「神」的投稿人傳送訊息後，收到詳細指示，要求他先到指定的投幣式置物櫃中取出一支手機，必須保持在飛航模式，禁止連接Wi-Fi，然後再用手機內的支付App去購買1萬日圓（約新台幣2050元）以下的商品。

手機裡已經事先輸入信用卡資訊，男子的報酬是出售商品金額的5%。由於售價越高、報酬也越高，他於是多次購入自認為比較容易脫手的遊戲機，再轉賣給中國人經營的二手店。事成後，他會把95%贓款和使用過的手機放回置物櫃，這就是完成一次「購物任務」。

大阪府警方去年破獲利用他人信用卡資訊購買新幹線車票，再轉賣給票券店兌現的詐騙集團，過程中發現了這名男子的通訊紀錄，調查後確認他參與了「暗黑打工」，於是將他逮捕。法院審理認定，男子在2023年10月至2024年9月期間，共實施5次犯罪行為，涉案金額約28萬日圓。

至於手機中的信用卡資料如何取得，調查時這名中國籍男子供述了另一種「打工」內容。他表示，是經由同樣從中國來日本留學的大學同學介紹。

男子供稱，他的同學會向被稱為「業者」的外包對象下達指示，讓對方大量發送偽裝成「信用卡使用異常通知」的釣魚電子郵件，數量從數萬到數十萬封不等。郵件中要求輸入信用卡的卡號等資料，還附上偽造的URL連結。為了配合上下班通勤查看手機的時間，郵件通常會在清晨5時與傍晚6時左右發送。

受害者在假網站上輸入資訊後，就會即時出現在兩人據點的電腦畫面上，經過特殊系統彙整，受害者的姓名、出生年月日、信用卡卡號等會被詳細列出，打工男接著輸入手機的支付App。

警方在打工男的家中查獲多達46支手機，與他的電腦一起分析後，發現有約3萬筆信用卡資料，但這些資訊是否全部被他拿來購買商品，尚未能確認。

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大阪府警方也曾對男子的同學展開調查，但在被逮捕之前已經出境。

警方表示，「由於作業流程很明確，誰都能輕易上手，很可能有數不清的信用卡資料被盜取」。調查目前仍持續進行。（編輯：唐聲揚）1140615

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#大阪府
#日本
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