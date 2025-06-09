中國惡房東逼走東京公寓住戶 漲租不成停用電梯日本輿論沸騰

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本東京都板橋區一棟屋齡超過40年的7層樓公寓住戶今年1月突然接獲通知，房租從8月起要漲價2倍以上。住戶抗議後，電梯就無法使用，還說要修理幾個月，部分住戶被迫搬離。據媒體報導，買下公寓的新中國屋主要以「香港行情」定價不成，但否認耍手段趕人。

朝日新聞報導，50多歲的男性住戶表示，今年1月突然在信箱收到「房租調漲通知書」，寫明目前每月7萬2500日圓（新台幣約1.5萬元）的房租，從8月起要調漲至19萬日圓（新台幣約3.9萬元），大約是原本的2.6倍，理由是「公共事務費等各項物價上漲，導致費用增加」。

然而，通知書上面記載的公司名稱，不是住戶當初承租時簽約的公司，而是完全陌生的公司。幾天後，他又收到一封信件，通知公寓已經變更所有權，所有者正是通知要調漲房租的公司。

感到不安的住戶向不動產仲介協會諮詢，這種極端的漲價是否會被許可。協會表示，調漲房租必須經由房東與房客雙方同意，如果沒有取得同意，會適用目前的租金。假如雙方一直沒有共識，就要透過訴訟等方式解決。基本上，這種漲幅超出當地行情，不會被認可。

考慮到物價上漲與周邊行情，住戶認為漲幅如果控制在1.2倍左右才算合理，因此向屋主的公司寄送文件，表明拒絕接受房租調漲。男子詢問其他租客發現，全棟都收到房租漲價通知，大約都是2到3倍。

查看屋主公司的登記資料發現，地址登記在江東區的公寓，公司除了從事不動產買賣之外，還有網路事業、書籍、金融、餐飲等業務，登記的「代表社員」是一個看似中國人的名字，住所在中國遼寧省。

2月上旬一個夜晚，一名女租客突然被一名自稱是屋主的男子登門拜訪，對方用簡單的日語說：「妳知道房租要漲價了嗎？下個月開始漲，如果妳在這個月搬走，我會給妳10萬日圓，妳要搬嗎？」

女租戶被這唐突的要求嚇到，不斷表示「沒聽說」。她要求男子出示名片，但對方表示沒有，只留下寫有公司名稱、電話的紙條。從那時候起，由於不信任屋主，開始有租戶陸續搬走。

另一名40多歲的租戶在3月上旬注意到，對面的空屋送進了2張雙人床。到了3月中旬左右，連續多天都有提著大型行李箱、看似亞洲觀光客的人進出。租戶起了疑心，「難不成被當民宿經營」，於是上訂房網站查詢，果然發現公寓地址的兩個房間被登錄在網站上，連外觀照片都一致，價錢是雙人一晚2萬5000日圓。

根據板橋區生活衛生課資料，這棟公寓沒有房間提出民宿經營申請，男租戶於是透過監視器錄下許多人頻繁進出房間的畫面，提供給區政府。區政府又透過觀光廳，要求訂房網站刪除登錄資料。

這棟公寓的房源隨後被刪除，從3月下旬起已經無法再預約，但是直到4月下旬，仍舊有疑似觀光客的人出入，推測可能是之前就預約的房客。這個房間樓下的住戶受不了噪音，最後選擇搬離。

5月11日，住戶收到書面通知，表示公寓的管理也交給屋主公司負責。出於對屋主的不信任感，今年1月還彼此不認識的住戶開始團結起來，建立了群組交換資訊，希望能更順利地與屋主交涉。

但就在2天後，公寓電梯門上突然貼出暫停使用的告示，表示「門的零件損壞，無法使用」、「電力系統異常，可能會漏電」，還說「相關零件重新製作需要6個月以上」。

感到可疑的住戶直接聯繫電梯製造商的負責人，發現在2月下旬的定期檢查中，沒有發現故障或異常，而且相關零件大約只要1週就可以拿到。這項資訊在住戶群組中分享之後，很快引發怒火，「根本是故意讓電梯停用，要逼我們搬走」。

住在7樓的一名70多歲女住戶不得不爬樓梯上下樓，對身體造成很大負擔。她原本一天會出門數次，現在很多時候完全無法出門。她哀嘆，「這種粗暴的手段剝奪了我平靜的生活」。另一名獨居在7樓的80多歲男住戶也說，「如果發生什麼事情就太遲了，但又能怎麼辦」。

朝日新聞記者撥通電梯門上通知文件記載的管理公司電話，被提供了另一個手機號碼，聯繫上自稱是屋主代理人的男子。

對方表示，「屋主是香港人，平時住在中國，由我負責代理」。對於房租突然大幅度漲價，對方說，「（屋主）住在中國，對日本的公寓租金行情不太了解，（屋主居住地）香港的租金行情大概就是那樣」。

「在香港，20平方公尺的租金要40萬日圓左右，相較之下，日本便宜很多。他應該是根據香港的行情來判斷。那棟公寓的地點不錯，購買時的金額也很高，因此希望租金能有合理的投資報酬率，但報酬率卻不到2%。在香港，租金投報率有4%或3.5%以上，他應該是出於這樣的考量（調漲房租）。」

至於是否想藉此逼住戶搬走，對方表示，「沒有這回事，因為住戶反映太貴，我也多次向屋主回報，他後來說那就重新調整，至於要怎麼調整還會發新的通知，我是這樣聽說的」。

這名代理人也否認在公寓經營民宿，只表示「屋主免費把房間借給了朋友，大約1個月左右」，「那名朋友具體上怎麼使用房間，我們不清楚。至少（屋主和）公司沒有經營過民宿，也對經營民宿沒興趣」。

停用電梯一事，代理人解釋，「因為發現異常，屋主說如果出事會很嚴重，所以要小心處理，因此先暫停使用」。

至於2月的定期檢查沒發現問題，後來是何時、怎麼檢查出電梯有問題，他說：「我不是專家所以不清楚，但機械這種東西，像是汽車即使是新買的，也可能隔天就出問題不是嗎？」

電梯何時可以恢復使用，對方指出，「還在調查中，沒辦法給出明確答案，正在向幾家公司取得報價，屋主也在中國，實在忙不過來」。

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對於住戶認為屋主大幅調漲房租，還停止電梯使用，是為了逼住戶搬走。代理人表示，「當然不是這樣。確實有人搬走了，應該會重新裝修，然後再重新招租。畢竟這是投資，如果沒有收益的話，可能會把公寓賣掉吧」。

這則新聞在社群網路引發討論。有網友說：「中國人變成房東，然後轉為經營民宿，這種事情已經發生過很多次了。在中國，日本人連土地都買不了，所以根本不應該把資產賣給中國人。」（編輯：唐聲揚）1140609