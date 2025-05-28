加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

傳外國人炒房致東京房價飆漲 日本政府擬調查

2025/5/28 22:42（5/28 22:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本東京城市景色。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為日本東京城市景色。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京28日專電）東京房價持續飆漲，有人指出原因之一可能是外國人基於投資目地在買房。日本國土交通省（交通部）為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，東京23區的新建築樓房平均價格超過1億日圓（約新台幣2108萬元）。有人指出主要原因之一是外國人以投資為目的在買房，但無具體的統計資料，因此日本國土交通省將展開調查。

調查時，將運用法務省（法務部）所提供的房屋買賣登記資訊。登記資訊內容並沒明載國籍項目，也未明載購房者是否為外國人，但從住址項目可掌握情況。

國土交通省要調查的是以東京都內的房屋為主，調查的對象為一年多達11萬件的房屋登記資訊，從中可分析外國人購房者的比例、增減的傾向等。

google news透過 Google News追蹤中央社

外國人購買日本不動產在法律上沒問題，但如果房子在短期內轉賣等投機交易擴大，將使得房價行情上漲，導致民眾為了居住想買房卻買不起的問題愈來愈嚴重。國土交通省將視調查結果，研擬今後的住宅政策。

不動產調查公司「東京kantei」公司首席主任研究員高橋雅之指出，「有人指外國人以高比例在買房，因此影響房價，但沒有數字為根據，僅憑臆測、印象在論此事。如果有客觀資料，進行有意義的調查以釐清實情，政府比較能研擬政策」。（編輯：韋樞）1140528

#日本放送協會
#法務省
#炒房
#國土交通省
#交通部
#東京都
#外國人
#日本國土交通省
延伸閱讀
日本因應觀光公害 擬調漲訪日旅客「出國稅」通膨與飯店房價高漲夾擊 日本黃金週出遊意願降低日本首季遊客逾1000萬人次 台灣人消費額居第2
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：