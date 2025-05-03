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通膨與飯店房價高漲夾擊 日本黃金週出遊意願降低

2025/5/3 18:14
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本一年一度的「黃金週」長假已來到後半段，各大車站與機場雖湧現人潮，但在通膨以及大量外國旅客赴日觀光推升飯店房價等影響下，日本民眾今年在黃金週出遊的意願降低。

今年的黃金週將持續至5月6日，其中包含連續3天的國定假日，通常會有許多日本民眾利用這個機會出門旅遊。

法新社報導，然而，日本作為世界第4大經濟體，其消費者今年正面臨從蔬菜、米到電費無一不漲的窘境。

此外，日圓自2022年來已貶值1/3左右，成為促使外國觀光客赴日旅遊的誘因之一。旅客暴增提高訂房需求，進而拉抬飯店房價。

根據「日本經濟新聞」調查，日本5大城市在黃金週首日的平均客房單價，約比去年貴16%。

山梨大學社會科學系教授田中敦相當熟悉觀光相關研究，他告訴法新社：「通膨似乎是日本民眾進行大筆消費的意願降低的最大原因。」

田中敦補充說：「由於海外遊客大增，飯店業者無需降低客房價格，這也讓日本民眾更難出遊。」

另據日本大型旅行社JTB上月發布的民調，即將或可能在黃金週期間出遊的受訪者比例為20.9%，較去年減少5.6個百分點。

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市場調查公司INTAGE上月發表的另一份調查也發現，今年只有13.6%受訪者選擇於黃金週在「日本國內過夜或當日來回出遊」，較去年下降2個百分點。

儘管有「希望避開人潮」等其他因素影響民眾的旅行意願，INTAGE分析，「因財務負擔而不願出遊的傾向」似乎正在增長。（譯者：楊惟敬/核稿：洪培英）1140503

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