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中國遊客在京都遭刺傷 中方：要求日方盡快抓捕嫌犯

2025/6/8 11:34（6/8 11:42 更新）
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（中央社台北8日電）一名中國籍觀光客6日在京都市遭另一名男子持刀刺傷，行凶男子仍在逃，日本警方朝殺人未遂案方向偵辦。中國駐日使館表示，已要求日方盡快抓捕嫌犯，並提醒在日本的中國公民，特別是遊客，加強安全防範。

中國駐日大使館官網今天早上發布通知指，中國駐大阪總領事館已在第一時間聯繫慰問受傷遊客，並向日本警方表達關切，要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。

該通知也提醒在日本的中國公民，特別是訪日遊客，加強安全防範，切實增強安全意識，密切關注當地社會治安形勢，查詢近期惡性案件發生情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域。

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日本放送協會（NHK）報導，6日晚間8時（台灣時間7時）左右，在京都市的京阪電鐵清水五條車站附近，一名37歲中國籍男性觀光客，在刺傷案現場附近的餐飲店用餐後，在路上與另一名男性發生口角遭刺傷。

警方表示，受傷的男性從頸部附近到側腹一帶受傷，被送醫急救，意識清楚，無生命危險。行凶男子身高約175公分，戴著眼鏡，身穿白色T恤，在刺傷中國籍男性觀光客後，逃離現場。日本警方正朝殺人未遂案方向偵辦。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140608

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