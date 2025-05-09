加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日男大阪持刀傷人被捕 稱不認識受害人

2025/5/9 14:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本大阪阿倍野區一處公寓今天中午發生持刀傷人事件，1名30多歲男子遭人持刀襲擊，頭部受傷送醫，所幸沒有生命危險。警方以殺人未遂嫌疑逮捕涉嫌行凶的34歲男子，正在調查事發詳情。嫌犯供稱不認識受害男子。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，警方今天中午過後接獲受害人報案稱「頭部受傷」，地點在阿倍野區王子町一處公寓，距離大阪地鐵御堂筋線昭和町站以西約600公尺。

受害男子當時正在公寓1樓附近工作，突然遭到據信為公寓住戶的34歲男子持刀攻擊。受害男子自己報案，隨後被送往醫院，判斷為輕傷。

警方在公寓附近將犯案男子以殺人未遂嫌疑緊急逮捕。據悉，嫌犯接受警方調查時供稱，「我揍了一個不認識的男人，然後拿家裡的菜刀砍了他的頭。我也不清楚當時是不是真的想要殺他。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方目前正在調查兩人是否相識，過去是否有糾紛。

日本近來發生多起攻擊陌生人的「無差別」攻擊事件。5月1日，28歲男子矢澤勇希在大阪開車衝撞小學生，造成7名小學生受傷。5月7日，43歲男子戶田佳孝在東京地鐵南北線「東大前站」持刀砍人，造成2人受傷。（編輯：陳慧萍）1140509

#大阪
#日本放送協會
矢澤勇希
男子開車衝撞大阪小學生釀7傷 供稱「厭倦一切想殺人」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：