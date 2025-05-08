日本東京地鐵南北線砍人案 男嫌保持緘默

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本東京地鐵南北線位於東京都文京區的「東大前站」昨晚發生持刀砍人案，造成2人受傷，43歲凶嫌被依殺人未遂罪嫌當場被捕。東京都警視廳指出，凶嫌面對調查保持緘默。

日本放送協會（NHK）報導，43歲男子戶田佳孝昨天晚間7時前在東大前站的月台上，突然持菜刀攻擊一名在月台準備搭車的20多歲男大生後，被警方依殺人未遂罪嫌當場逮捕。

這起事件造成遇襲的男大生，以及壓制凶嫌的一名30多歲男子受傷。前者頭部等受傷，後者手部受傷。

東京都警視廳研判，凶嫌當時從男大生的後方突襲，而凶嫌面對調查保持緘默。

另外，根據目前調查，已知凶嫌持刀攻擊在月台等車的男大生後，還追趕逃進電車內的他，接著數度攻擊這名男大生的頭部等。

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NHK採訪調查相關人士得知，事發前約30分鐘，凶嫌就在驗票閘門內逗留，在攻擊男大生前兩人並沒有接觸。

東京都警視廳初步判斷，凶嫌與遇襲的男大生素昧平生，正在調查詳細經過。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140508