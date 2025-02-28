調查：大阪特區民宿4成為中國人經營 藉此移居日本

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）日媒報導，據調查截至去年底，在大阪市內獲得「特區民宿」認定的5587家業者當中，由中國人或是中國法人經營的比例高達41%。而在疫情後，大阪市以「經營管理」申請在留資格的中國人迅速增加，顯示以經營民宿為手段移居日本的中國人正在增加。

「特區民宿」的全稱是「國家戰略特別區域外國人滯在施設經營事業」，是為了提供外國旅客更多住宿選擇、解決飯店和旅館不足的問題，在特定地區或旅遊景點增加住宿場所，自2014年開始實施。

「國家戰略特區」是前首相安倍晉三時代，為了提升日本成長而圈定的經濟特區，目的在提升國際競爭力。在這些特區內，可以放寬原有的法規限制。特區包括「東京圈」的東京都、神奈川縣、千葉縣成田市、千葉縣千葉市，「關西圈」的大阪府、兵庫縣、京都府，以及沖繩縣、廣島縣、愛知縣等多個縣市。

在這些特區內可以不受「旅館業法」規範經營民宿，由於是在「特別區」設立的民宿，因此簡稱「特區民宿」，全日本95%的特區民宿都集中在大阪市。一般民宿限制每年營業天數180天，特區民宿則沒有限制。

讀賣新聞報導，根據大阪市政府統計，截至去年底，基於「民宿法」運營的民宿有5044家，基於國家戰略特別區相關規範經營的特區民宿則有5587家。

由於特區民宿的經營者訊息完全公開，阪南大學觀光地理學教授松村嘉久從法人登記簿等資料，逐一調查5587家特區民宿經營者發現，有2305家（41%）的經營者或法人代表是中國人，註冊地址位於中國。99家（2%）由其他外籍人士經營。日本人經營的個人或法人特區民宿有2343家，無法判別的則有840家。

調查發現，中國人或中國法人經營的特區民宿在疫情後大幅增加，其中半數以上在2022年後獲得市政府認證。

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與此同時，大阪持有「經營管理」簽證的中國人數量也在增加。根據在留外國人統計，截至2024年6月的5年期間，大阪府持有「經營管理」簽證的中國人增加了2889人，在日本所有都道府縣中排名第一，比排名第2的東京都（1862人）高出1000多人。

調查還發現，許多案例疑似為了獲得簽證，而設立了運營民宿的法人。松村表示，「民宿經營與移居緊密相關，未來這種趨勢可能還會增加」。（編輯：高照芬）1140228