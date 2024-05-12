雙峰駱駝「煙雨」腎衰竭離世 北市動物園放手告別

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市立動物園昨天才透露雙峰駱駝「煙雨」健康狀況亮紅燈，今天便宣布「煙雨」已無力自行站立，並在獸醫及保育員陪伴下靜靜離世，不再承受腎衰竭病痛折磨。

台北市立動物園昨天表示，「煙雨」從3月4日開始出現食慾降低及挑食的狀況，檢查後發現腎臟功能嚴重受損，即便獸醫團隊及保育員積極治療、不斷調整照養方式，「煙雨」的精神及食慾仍未有明顯改善。

動物園今天晚間在臉書發文指出，「煙雨」上午還站在欄舍讓獸醫為牠擦拭眼睛的分泌物，保育員下午2時許就發現牠躺在墊子上，已無力站起。

動物園說明，大型草食動物若因病無法自行站立，通常代表離世時間不遠，考量「煙雨」2個多月來飽受病痛所苦，照養團隊決定遵循動物福祉理念，放手不再急救。

今天下午3時17分，「煙雨」在所有照顧過的獸醫及保育員陪伴下，靜靜闔上雙眼，不再受腎衰竭病痛折磨。

動物園表示，「煙雨」在2012年5月10日出生時，因為前肢交叉（剪刀腳）加上母親無力照顧，因此在照養團隊充當奶爸、奶媽下，遠離族群獨自成長，直到去年才重新與家族成員團聚。

動物園感謝「煙雨」10多年為民眾帶來的快樂時光，及一生為保育教育的付出。（編輯：李錫璋）1130512