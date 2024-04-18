汐止強降雨巷弄淹水機車泡水 立委揪原因協調賠償

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市汐止區今天上午強降雨造成中華街巷弄淹水，8輛機車泡水。國民黨立委廖先翔表示，前往勘查找到原因為周邊建築施工因素，已請工地做好排水，並請包商負擔賠償財產損失。

立委廖先翔下午發布新聞表示，汐止區茄苳路、中華街口，今天因強降雨積淹水，除中華街本身地勢較低，因中華街2側有國家住都中心及經濟部標準檢驗局的工程施做，因此，下午前往會勘，釐清是否因工程因素影響排水。

新聞稿表示，國家住都中心承商坦承，施工時縮減滯洪池空間，導致蓄洪量降低；另經濟部標準檢驗局因工程內部積水，導致泥水從圍牆下方孔洞滲至中華街，原本道路排水陰井，也因標檢局施作景觀工程流出泥水堵住，降低排水功能。

新聞稿表示，確認淹水原因後，國家住都中心承諾將於下星期增設抽水馬達；經濟部標檢局將於下星期封閉圍牆下方孔洞，汐止區公所也將疏通排水陰井。

廖先翔表示，面對強降雨，相關工程務必要做好基地排水準備。已協調兩邊工程單位，對泡水機車各負擔一半責任，已在車上貼聯絡窗口供善後。（編輯：方沛清）1130418