汐止社宅工程大雨淹水 住都中心：增抽水機2小時排除

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（中央社記者陳俊華台北18日電）國家住都中心今天說，台北市上午因豪大雨，導致社宅「崇德好室」基地旁淹水，已要求廠商在第一時間增派抽水機，並設置交通錐防止不知情民眾進入造成損傷，預計2小時內排除淹水狀況。

媒體報導，北部上午下起大雨，雨勢又大又猛，造成多處地區積水，新北市長侯友宜表示，新北市包括三重、新莊、五股、泰山、汐止因短延時強降雨每小時都達70毫米以上，位於汐止的中央社宅「崇德好室」興建工程，因工地圍牆阻擋排水系統，造成淹水。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿表示，上午豪大雨，因瞬間時雨量過大，導致崇德好室基地旁淹水，該條道路原排水設施不足，平時藉由工區臨時滯洪池排放雨水，今天因抽水機量能抽排不及，導致路面積水。

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住都中心說，要求廠商在第一時間增派抽水機，將路面淹水抽排到工區以緩解淹水狀況，並設置交通錐以防止不知情民眾進入造成損傷，同時協調汐止區公所增調抽水機具協助抽排淹水，預計2小時內排除淹水狀況，開放交通行駛。

住都中心表示，為因應極端氣候變化，已責成廠商施工期間調整應變措施，增設基地備用馬達及增加滯洪量，以應變短時強降雨，避免道路積水。（編輯：翟思嘉）1130418