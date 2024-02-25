北市慶城街塌陷工地回填完成 恢復雙向通車

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市慶城街工地23日晚間道路坍塌，台北市副市長李四川今天表示，工地內外已完成填平，也沒有繼續沉陷跡象，因此在上午恢復雙向通車，並會重新銑鋪。

台北市松山區慶城街與興安街口一處新建工地基地23日晚間突然塌陷，造成4輛民車受損、無人傷亡。市府調查發現，是在施作連續壁的前導作業、導溝時，因支撐力不足導致塌陷，勒令停工，開罰新台幣18萬元。

李四川今天上午前往現場視察後接受媒體聯訪，他說，塌陷部分內外已經完成填平，目前沒有繼續沉陷的跡象，所以在上午10時開放雙向通車，而路面也會利用晚間車輛較少時重新銑鋪，明天上班時就會恢復正常。

李四川強調，除開罰外，承造商要依規定提出復工計畫，經審查並確認安全無虞才能復工，同時市府會持續監測，如有異狀立即要求停工。

媒體詢問，台北市長蔣萬安上任後，已發生7件路線坍陷案，是否會針對工地進行工安總體檢。李四川說，台北市在都更時涉及舊的建物拆除、新的建物建造，可能比別的縣市更容易發生類似問題，危險性也較高，將要求施工廠商更謹慎處理。

他指出，從去年5月信義區崇德街案，到去年9月「基泰大直」建案，原來市府不會介入監造，現在制度已經改為由政府委託專業公會監測。

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崇德街因一旁建案開挖時施工不慎，去年5月道路大面積坍塌；大同區南京西路受底下污水管破損影響，去年7月時出現天坑；南港區南港路3段去年8月因雨水連接管脫管，出現長、寬、高各約2公尺的坑洞。

民生東路2段附近巷口因側溝破損漏水，去年8月出現路面下陷；萬華區昆明街1處新建工地旁道路，去年8月出現長達3公尺的路面塌陷；中山區大直街建案「基泰大直」去年9月因開挖時施工不慎，導致緊鄰25戶民宅塌陷。（編輯：張銘坤）1130225