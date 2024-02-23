台大實驗室火災 北市巡查26列管機構毒化物運作

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台灣大學化學系一間實驗室今天清晨發生火災，台北市環保局指出，即起針對轄內26處列管學校、研究機構等進行毒化物運作巡查專案，防患未然。

台灣大學化學系大樓實驗室今晨發生火警，警消約半小時撲滅火勢，無傷亡但內部雜物遭燒毀。台北市環保局表示，火勢未波及公告列管毒性化學物質，已派員在附近監測空氣品質。

台北市環保局下午發布新聞稿指出，為提升並落實北市運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構在管理與預防災害等安全措施，今天起將針對轄內26處列管的學校及研究機構，啟動專案輔導巡查，防患未然、確保校園及民眾安全。

環保局表示，此專案輔導巡查除檢視存放物質是否符合規定，並針對毒災應變相關器材包含防護、偵測等設備進行檢查，同時詳細審視毒性及關注化學物質清單、運作紀錄、貯存紀錄、平面配置圖及安全資料表等，確保均符合毒性及關注化學物質管理法等相關規定。

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環保局指出，透過專案輔導，使北市主要運作毒性及關注化學物質的學校、研究機構更了解如何預防毒性及關注化學物質災害發生，提升運作單位的管理及災防知能。

台北市長蔣萬安下午在道安會報會前接受媒體聯訪時表示，早上事發後環保局、消防局、研考會第一時間就發布消息及持續監測民意，他重申面對各項突發事故，各局處一定要即時、快速、有效地說明。（編輯：戴光育）1130223