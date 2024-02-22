深坑火災雙北飄惡臭 蔣萬安:最速公布報告且檢討

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）深坑火災刺鼻異味擴散雙北，台北市長蔣萬安表示已要求環保局最快速度公布空氣檢測報告，也將通盤檢討處理流程並懲處、層級不設限，並要求各單位以後遇異常要複式通報。

新北深坑工廠大火造成異味傳至雙北多處地區，蔣萬安今天出席2024士林官邸鬱金香展開幕式，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，針對空氣中是否有氟化氫，環保局即刻做到現場、下風處檢測空氣及水體，數值都是0；大家另外關心的戴奧辛，已要求環保局以最快速度公布檢測結果；雖然新北已說沒有戴奧辛，但北市慎重起見還是採檢。

蔣萬安並表示，也已要求環保局一週內提出處理流程的檢討報告，他會親自追蹤，還有民政體系、消防局、教育局、學校方的通報等也要檢討，該負責該懲處的都會做，媒體提問層級到哪裡，蔣萬安回「沒有設限，完全是依照檢討報告判斷」。

蔣萬安指出，公務機關最重要原則就是「寧可撈過界，不要三不管；寧可管太多，不要管太少」，所有人要雞婆一點；事發當晚1999就有人打進來通報異常，但防災群組裡卻沒有訊息。

蔣萬安指出，以後異常以上、災害未滿的情形，一律要求不管是不是主責機關一律通報，形成「複式通報」，主責機關則要第一時間處理回報、橫向聯繫。

環保局則以新聞稿表示，戴奧辛因為不是空氣品質測站監測項目，且屬超微量檢測，目前並無直讀式儀器可監測；21日已委託檢測機構自下午開始進行戴奧辛採樣，後續檢測報告將公布。

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環保局說，持續掌握12個行政區即時空氣品質，今天上午6時，各區空氣品質指標（AQI）均為良好至普通等級；21日起將連續3天調派水車加強路面灑水清洗，21日共已出勤5輛水車針對深坑下風處（包括文山、大安、中正、萬華等行政區）共66公里長道路加強路面灑水清洗，防止落塵再遭車行揚起。

至於民眾陳情部分，經統計20日共接獲91件反映惡臭案件，21日已減至7件，顯示異味問題已趨緩和。（編輯：張銘坤）1130222