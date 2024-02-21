北市8層以上建物須公安申報 未完成7/1起最重罰30萬

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）著眼於減少大樓公安意外發生，內政部規定，8樓高以上建築物須定期進行公安檢查並申報；台北市建管處今天宣布，7月1日起，未申報大樓將開罰新台幣6萬元至30萬元。

內政部原先僅規定，16層以上住宿類建築物須每2年公安申報1次，後續考量公寓式大樓數量多，去年起新增8至15層建築物應每3年辦理1次建物公安檢查申報。

台北市建管處今天在維護公共安全督導會報上報告，截至去年底，台北市8樓高以上建築物公安申報率為61%，為了落實申報，已針對有管委會及無管委會兩類大樓擬定策進作為。

建管處指出，有管委會但尚未申報大樓共329處，將再次逐案提醒管委會完成申報，並委託查核機構提供法令諮詢輔導，及安排台北市建築師公會先進行共用部分初檢。

建管處表示，7月1日起將針對未申報大樓開罰6萬元至30萬元，並警示地政、房仲未申報大樓資訊。

至於無管委會的8層樓高以上建物，建管處統計，申報率僅17%，仍有175處大樓未完成申報，將委託專業機構優先輔導成立管委會，並針對共用部分的維護修繕費用，給予更高額補助。

建管處指出，明年1至6月，將持續宣導落實申報及裁罰期程，7月1日開始裁罰未申報大樓6萬元至30萬元，若仍未成立管委會則由所有權人共同分擔罰鍰，並得連續處罰。

台北市長蔣萬安聽取報告後建議，應透過各種管道，加強向尚未申報的建物宣導裁罰期程、金額等後果，同時積極宣傳共用部分有修繕費補助，提高及早申報的意願。（編輯：陳仁華）1130221