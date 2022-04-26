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立院三讀法案
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立院三讀法案1/71

危險公寓大廈限期設管委會 違者每戶最高罰20萬

2022/4/26 17:02（4/26 17:46 更新）
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立法院院會26日三讀修正通過公寓大廈管理條例部分條文，危險公寓大廈限期設管委會，違者每戶最高可罰新台幣20萬元。圖為新北市市景。（中央社檔案照片）
立法院院會26日三讀修正通過公寓大廈管理條例部分條文，危險公寓大廈限期設管委會，違者每戶最高可罰新台幣20萬元。圖為新北市市景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北26日電）城中城大火燒出老舊大樓安全疑慮，立法院院會今天三讀修正通過公寓大廈管理條例部分條文，經認定有危險的公寓大廈，一律限期成立管委會或推選管理負責人，違者每戶最高可處新台幣20萬元罰鍰，得按次處罰。

高雄市「城中城」大樓去年10月火警，造成46人罹難，引發各界關注無管委會問題及消防安檢疑慮。立法院院會今天三讀修正通過公寓大廈管理條例、消防法及建築法部分條文。

三讀條文明定，經地方主管機關認定有危險的公寓大廈，其區分所有權人應於地方主管機關通知後限期成立管理委員會，或推選管理負責人，並向地方主管機關報備，以進行相關公共安全事項的辦理，確保居住品質。

若因故未能在期限內成立並辦理報備者，直轄市、縣、市主管機關得視實際狀況展延一次，並不得超過一年。

而在罰則的部分，明定若經通知、輔導等程序後，逾期仍未成立管理組織並辦理報備的危險公寓大廈，將按每一專有部分進行裁罰，可處區分所有權人4萬元以上20萬元以下的罰鍰，並限期辦理，屆期仍未辦理者，得按次處罰。

這次修法也增訂，若危險公寓大廈區分所有權人經裁罰後，仍未成立管理委員會或推選管理負責人，地方政府於必要時指定住戶一人為管理負責人，其任期至成立管理委員會或推選管理負責人或互推召集人為止。

另外，三讀修正後的消防法第9條條文則明定，所有歇業或停業場所，仍應定期檢修消防安全設備，並依規定期限報請場所所在地主管機關審核；除非建築物整棟已無使用的情形，在無安全疑慮狀況下，報請所在地主管機關審核同意後，才可免除定期辦理消防安全檢修。（編輯：林興盟）1110426

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