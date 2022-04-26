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立院三讀法案
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立院三讀法案

立院三讀 香檳關稅由現行20%降至10%

2022/4/26 14:50
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（中央社記者范正祥台北26日電）立法院會今天三讀通過修正海關進口稅則第22041010號，將香檳關稅由現行20%降至10%。

鑑於民眾品酒及以酒佐餐習慣漸盛，對於佐餐酒需求日增，但與葡萄酒同屬葡萄釀造的香檳，卻與葡萄酒有顯著關稅差異，民進黨立委林楚茵等16人提出海關進口稅則第22041010號修正草案，盼合理化香檳關稅，主張將香檳關稅降至10%。

立法院財政委員會去年12月初審此案，提案人林楚茵指出，目前世界上僅有法國香檳區所產者能稱為「香檳」，因此本次海關進口稅則修正草案，實際上影響稅收範圍極小；香檳關稅合理化，可以創造民眾、台法邦誼及對外關係發展三贏局面。

林楚茵表示，現行香檳關稅20%，高於一般葡萄酒的10%，在香檳關稅合理化後，民眾購買香檳的負擔將減少，但這也需要業者配合、把減少的關稅反映在售價。

財政部尊重立委修法意見，海關進口稅則第22041010號修正草案於去年12月20日經立法院財政委員會審查完竣，經表決照案通過，提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。立法院朝野黨團今天下午協商此案，並隨後於院會通過三讀。

根據財政部向立法院所提評估，從產業及稅損角度分析，進口香檳與國產葡萄酒定位及產品價格，具市場區隔性，無直接替代關係，調降香檳關稅稅率對國內酒產業及釀酒葡萄農業影響有限；國庫署初估降稅後關稅淨損失新台幣4494萬元。

財政部長蘇建榮今天在立法院朝野黨團協商回應國民黨團總召曾銘宗詢問時表示，降稅只是針對法國香檳產區的氣泡酒，就是香檳酒。其他的氣泡酒，基本上都是維持20%，在這種情況下，希望加強台灣與法國雙邊經貿與實質關係。（編輯：謝佳珍）1110426

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