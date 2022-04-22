私校退場條例三讀 綠盼成轉型助力藍憂爭議開端

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院會今天三讀通過私校退場條例。民進黨立委指出，專法不是私校經營者的敵人，而是私校校務治理、轉型的助力；國民黨立委則說，私校有其公共性，但絕非公共財，這恐成為爭議的開始。

因應少子女化衝擊，立法院會今天三讀通過私立高級中等以上學校退場條例，保障教職員工權益與學生受教權，也訂定退場私校能改辦其他事業、賸餘財產歸公等規定。

對此，民進黨立委吳思瑤在全案逐條討論及三讀後發言提到，專法的精神與原則就是要捍衛學生受教權、維護教師工作權、堅守教育的公共性；此外，私校退場條例讓經營不善的私校能夠退場，讓政府的支持力量開始進場。

吳思瑤強調，專法不是私校經營者的敵人，而是私校校務治理、轉型的助力。讓國家來作為私校穩健退場的協作者，建立有法律有依據、能夠互助合作的夥伴關係。

民進黨立委林宜瑾說，希望私校退場機制能予以完善，各方的權益能夠盡可能被保障，期盼教育的公共性能被延續。

民進黨立委范雲指出，接下來她會推動大學法修法，讓高教朝向公共化方向前進，也要提升校園民主及學生權益，改善亂象，建立大學治理的新典範等。

民進黨立委張廖萬堅指出，私校退場條例通過後，只是問題的開端，對於教職員工的離退、學生安置問題及私校退場後的校產，如何妥善運用等問題，他提出附帶決議，要求行政院要協調各相關部會，考慮各地發展情況，決定後續校產的使用等，讓捐贈財產發揮最大效益，使學校退場成為國家發展前進的另外一個契機。

國民黨立委李德維認為，私立學校為國家社會培育眾多優秀人才，應該要給予肯定與感謝；私校有它的公共性，但絕對不等於它是公共財；此外，把私人捐出來的私校所有財產沒收，這會是另一個爭議的開始，也希望教育部、民進黨不要污名化私校。

國民黨立委林奕華說，今天私校退場條例三讀通過，她沒有任何快樂感，因為這是民進黨過去政策錯誤所種的因，卻要由全民承擔苦果；更重要的，公共化不等於可以沒收財產，也不容許執政黨抹黑私人興學。

台灣民眾黨立委蔡壁如表示，這只是一個開始，期待教育部要確實扮演好主管機關的角色，對於未來可能持續發生的私校退場情形，要步步謹慎，優先照顧學生及教師權益。

時代力量立委陳椒華說，對於私校退場條例，時力有幾大主張，包括私校退場後不能改辦、教職員權益要全面保障、先捐贈再歸公解散等，但這些主張沒有被接納；時力知道改革艱難，會持續監督、努力。（編輯：林興盟）1110422