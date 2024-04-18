新北下大雨局部積水 汐止建案工地旁如小河

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）受鋒面影響，新北市今天上午各地下起大雨，因瞬間宣洩排水不及，局部積水。汐止區茄苳路巷子，受到工地建案開挖未做好妥善排水，造成積水如小河。汽機車駕駛飽受塞車之苦。

新北市水利局說，五股區、蘆洲區及汐止區陸續降下大雨，又急又快，10分鐘雨量達17.5公釐，30分鐘累積雨量達47公釐，都已超過排水設施保護標準，雨勢過大導致道路排水不及，造成部分路段路面積水。

汐止區公所表示，上午8時許據報，汐止區崇德國小周邊的茄苳街、中華路，受到強降雨影響積淹水，警方已至現場維持交通並拉起封鎖線。

有網友形容，茄苳路旁邊巷子，疑似受到工地建築案影響，造成積水有如一條黃色小河，水積到半個輪胎高。

汐止區公所說，工務課立即派員前往，疑因建案施工造成排水不良，因此調度抽水機至現場啟動抽水。

工務課長陳世閔接受中央社記者電訪表示，經積極抽水並排除堵塞後，積水狀況已經解除。

市府水利局說，下午水利局也將邀集相關單位現場會勘，並要求建案做好基地內排水。

永和區的部分街道，也受到大雨影響，路邊停車格積水，有積水灌入地下道，造成局部積水，有網友形容好像水簾洞一樣。

湯姓駕駛接受電訪表示，上午不到8時出門上班，遇到大雨，「都要加強雨刷速度才能看清楚道路」。他說，行經中和區莒光路一路塞到板橋區民族路。大雨影響視線，汽機車都放慢速度，加上周邊也有國中、國小的接送學生上課，影響行車速度。

大雨也造成市府地下1樓停車場部分積水。包括板橋區、中永和區等地雨勢，至上午8時30分轉小後，逐漸雨停，各公所尚未回報重大災情。

水利局說，其餘積水案件於大雨減緩後，現場確認都已無積水。雖不影響道路通行，明天上午以前將全面檢查完畢，確保排水設施無淤積或遭阻礙。（編輯：李錫璋）1130418